Många amerikaner tror att chokladmjölk kommer från bruna kor

Foto: Emil Langvad/TT / TT NYHETSBYRÅN

Enligt en ny studie visade det sig att hela sju procent av vuxna amerikaner tror att mjölk med chokladsmak kommer från bruna kor. Det skriver Washington Post .

Enligt en studie utförd av organisationen The Innovation Center for U.S. Dairy där 1 000 vuxna amerikaner fick svara på var de trodde att chokladmjölken kommer ifrån, visade det sig att okunskapen var hög.

48 procent hade ingen aning om varifrån chokladmjölken kom ifrån och hela sju procent trodde att den kom från bruna kor. Enligt Washington Post innebär det alltså att 16,4 miljoner människor som inte vet att chokladmjölk mestår av vanlig mjölk, kakao och socker.

”Oroväckande låg kunskap”

Det har utförts liknande studier tidigare år. Även då har svaren visat på oroväckande låg kunskap om var maten faktiskt kommer från.

”Vi har fortfarande barn som blir förvånade över att pommes frites kommer från potatis eller att saltgurka faktiskt är gurka. Olyckligtvis är majoriteten av dagens konsumenter minst tre generationer ifrån jordbruk, och har inte kunskap om var mat kommer från och hur den produceras." , skriver the National Institute for Animal Agriculture i USA i en rapport från 2012.