Här slår polisen till – i jakt på parets mördare

Här slår polisen till mot en bil i jakten på de misstänkta dubbelmördarna.

I flera timmar spanade polisen mot fordonet på en liten ort i närheten av mordplatsen – men i natt bröt polisen upp den misstänkta bilen.











Ett äldre par hittades mördade i sitt eget hem i Mjölby kommun på den östgötska landsbygden på måndagskvällen.

Enligt uppgifter till Aftonbladet hade de bundits och mördats brutalt i vad som misstänks vara ett rånmord.

Bara timmar efter att mordet upptäckts av anhöriga kunde polisen lokalisera en högintressant bil i ett litet östgötskt samhälle, bara några mil från brottsplatsen.

Letar efter utpekad person

Enligt uppgifter till Aftonbladet hade bilen observerats i mordområdet under en kritisk tidpunkt och nu hade fordonet hittats övergivet på en parkeringsplats.

Genom fordonets ägarförhållanden kunde polisen tidigt ringa in en utpekad person som högintressant i utredningen. Och enligt Aftonbladets uppgifter är det just denna person och en närstående som polisen letat efter under måndagskvällen.

I flera timmar spanade polisen mot den aktuella bilen samtidigt som också in- och utfarter till samhället bevakades av målade polisbilar.

Vid 01.30 avbröts spaningsinsatsen mot den aktuella bilen när två civila polisbilar körde fram till den aktuella bilen. Poliser lyste in i fordonet innan man bröt upp bakluckan.

Enligt uppgifter till Aftonbladet hade polisen redan tidigare under kvällen kunnat konstatera att värdeföremål låg synliga i bilen.

Ingen gripen för dådet

Det var vid 18.08 på måndagen som polisen larmades till fastigheten som ligger idylliskt utanför Mantorp efter att anhöriga hittat det äldre paret döda i deras eget hem.

Under måndagskvällen spärrade polisen av ett stort området kring brottplatsen. Samtidigt sökte sig ledsna och skärrade ortsbor till avspärrningsbaden.

– Det är fruktansvärt att det här har kunnat hända. Det här är en lugn och fridull plats och fram till nu har det aldrig hänt någonting, säger en närboende till Aftonbladet.

Sent i natt pågick jakten fortsättningsvis efter de misstänkta gärningsmännen samtidigt som tekniker arbetade med att undersöka brottsplatsen.

– Vi har hittills ingen gripen, säger Jan Fryksén, vakthavande befäl på polisen i Östergötland.