Klev av bussen – misstänks ha våldtagits

En tonårstjej ska ha blivit utsatt för en våldtäkt efter att hon klev av en buss i Linköping under torsdagkvällen.

Nu söker polisen kontakt med alla passagerare på bussen.

– Det spelar ingen roll om man inte tror att man sett något viktigt, vi vill ha kontakt med alla, säger Tommy Thorngren, presstalesperson på polisen region Öst.

Anmälan kom in till polisen under natten till fredagen. Det var tjejen själv som anmälde händelsen. Hon ska ha åkt från Resecentrum i Linköping med buss 11 som avgick 21.35 under torsdagen. I samband att hon klev av bussen ska hon ha blivit våldtagen.

– Nu försöker vi samla in så mycket information som möjligt, vi har hört tjejen och potentiella vittnen under dagen, säger Tommy Thorngren, presstalesperson region Öst.

Polisen vill i nuläget vara sparsmakade med vad de själva vet om händelsen för att inte färga eventuella vittnesmål. Nu söker de kontakt med alla passagerare som befann sig på bussen.

Ser över teknisk bevisning

Han vill inte berätta om de tror att den misstänkta gärningsmannen också befann sig på bussen. Polisen ser också över möjligheten att få in teknisk bevisning, såsom övervakningsfilm.

– Vi kollar självklart på den typen av uppgifter som kan hjälpa oss vidare, men exakta detaljer vill jag inte gå in på, säger Thorngren.

Gärningsmannen ska vara okänd för den utsatta tjejen och polisen har i nuläget ingen frihetsberövat för det misstänkta brottet.

De som befann sig på bussen uppmanas ringa polisen 114 14 och uppge ärendenummer K992706–17.