IS-misstänkta mördas och torteras





Hundratals IS-misstänkta torteras och fängslas utan rättegång i Irak.

Fyra irakiska officerare erkänner också att de genomför utomrättsliga avrättningar - och skryter om dem efteråt.

– De vi vet som har blod på sina händer dödar vi direkt, säger en av männen till nyhetsbyrån AP.

Människorättsorganisationer har flera gånger varnat om att människor som anklagas för att ha stöttat IS under Mosuloffensiven blivit dömda utan rättegång. Enskilda irakiska militärer, milismän eller poliser har avslöjats när de utför utomrättsliga avrättningar.

Nu har nyhetsbyrån AP besökt ett av flera provisoriska fängelser där man uppger att över 1 150 IS-misstänkta torterats och hållits inlåsta bara de senaste tre månaderna.

På bilder och filmklipp syns hundratals män sitta trångt på golvet i den 45-gradiga hettan. De beskrivs ha sjukdomar och flera av dem visar tecken på undernäring.

– Du kommer inte ens hitta tio riktiga IS-medlemmar bland de här människorna. Alla har suttit här i mer än sex månader. Jag kom hit för åtta månader sedan och har sett solen en gång sedan dess, säger en av de fängslade till AP:s utsända.

Han uppger att han inte fått någon rättegång.

– De sa att mitt namn fanns i en databas. Jag har varken varit i någon domstol eller träffat någon domare. Jag vet inte vad jag är anklagad för, säger mannen.

”Då skjuter vi honom”

Dessutom berättar fyra anonyma officerare för nyhetsbyrån att de, även efter att offensiven är över, söker blodshämnd mot IS-medlemmar.

– När en hel grupp civila säger till oss: ’Den mannen är från IS’, ja då skjuter vi honom. Ser du någon som har dödat dina vänner, din familj, då går det hårt till. För oss är det här personligt, säger en av männen som beskrivs ha löjtnantsgrad inom irakiska säkerhetstjänsten.

Han uppger att han dödat över 40 militanta jihadister, antingen i strid eller vid förhörssituationer.

– Jag gör det för alla irakier, säger han.

På ett filmklipp i anslutning till nyheten ses militärklädda män misshandla IS-misstänkta personer och sedan kasta ut dem mot döden från ett tak ner mot Tigrisfloden. De som överlevt fallet skjuts.

Nyhetssajten Middle East eye uppger också att IS-medlemmar som gömt sig i Mosuls gamla stad blir skjutna av irakiska styrkor om de inte lyckas fly nattetid över Tigris.

FN varnar

En talesperson från Iraks försvarsministerium har förnekat att utomrättsliga avrättningar sker i Mosul efter offensiven och uppger för AP att ”situationen är under full kontroll”. Premiärministern Haider al-Abadi har uppgett att enskilda personer som begått människorättsbrott kommer att ställas till svars.

Men FN varnar nu för att antalet hämndattacker ökat efter att Haider al-Abadi utropat Mosul som ”befriat” den 9 juli.

Den irakiska armén har haft som metod att separera familjer som lämnat Mosul efter att ha levt under terrorsekten IS i tre års tid, för att identifiera vilka som fortfarande kan ha sympatier för sekten.

– Irakier som tros ha kopplingar till IS blir över hela landet allt oftare utsatta för avhysningar, de får sina hem konfiskerade och utsätts för andra repressalier och hämndåtgärder, säger Jan Kubis, FN-sändebud i området till FN:s säkerhetsråd, enligt nyhetsbyrån AFP .

Världsorganisationen har bett premiärministern att vidta åtgärder för att förhindra hämndmetoderna.

”Måste gå igenom rehabilitering”

Nästan en miljon människor har lämnat sina hem sedan offensiven inleddes i höstas för att ta tillbaka Mosul, som terrorgruppen kontrollerat sedan 2014. Kubis sa under måndagen till FN:s säkerhetsråd att det är uppenbart att vägen tillbaka efter striderna i Mosul kommer att bli lång och svår.

Flera familjemedlemmar till IS-terrorister som fängslats eller dödats lever inlåsta i ett läger i staden Bartella i norra Irak. De har fått flygblad om att de inte är välkomna tillbaka till sina hem, och även attackerats med granater.

Människor som flyr ut ur Mosuls gamla stad får skjuts av irakiska styrkor. Foto: Jerker Ivarsson

– Hämnd är inte rätt botemedel. De här familjerna måste gå igenom rehabiliteringskurser, säger Ali Iskander, ansvarig tjänsteman i Bartelladistriktet.

Myndigheter i Mosul har nyligen utfärdat ett dekret om att alla familjer som misstänkts haft kopplingar till IS måste genomgå rehabiliteringsåtgärder. Men människorättsgrupper varnar för att åtgärderna riskerar att innebära kollektiv bestraffning, och istället fungera kontraproduktivt, bland annat eftersom familjer hålls inlåsta under dåliga förhållanden:

– Om vi isolerar dem, hur ska de då återintegreras till samhället? De kommer att förbli IS-anslutna, säger en tjänsteman till nyhetsbyrån Reuters .

”Vi är förlorade”

Flera kvinnor som Reuters talar med i lägret berättar att de levt under hot när en familjemedlem, som maken, har anslutit sig till IS.

Umm Suhaib, 32, har inte hört från sin make, som arbetade som ingenjör vid ett IS-lett ”stadsbyggnadsprojekt”, på två månader. Han ska ha ångrat att han anslöt sig, men alldeles för sent, uppger hustrun.

– Han slösade bort sitt liv och därmed även våra liv. Vi är förlorade nu, säger umm Suhaib.

Även barn har separerats från sina föräldrar under den tid som Iraks armé, med hjälp av USA, har stridit mot IS. AFP har träffat 15-åriga Adel som flytt från den IS-kontrollerade staden Hawija och hamnat i ett flyktingläger nära Mosul. Hans föräldrar flydde kort efter honom och hamnade i ett flyktingläger i Kirkukprovinsen. Familjen kommunicerar nu via Facebook.

– Jag saknar min familj, nio månader är en lång tid, säger Adel.

Enligt UNICEF finns det över 1 000 barn som separerats från sina föräldrar eller på något vis kommit ensamma till flyktingläger i Irak i samband med den nio månader långa Mosuloffensiven.

