Nytt köldrekord satt för säsongen

Efter ett antal snösmockor och snöhögers är nu kylan och vintern här på allvar.

I stort sett hela landet har nu minusgrader och under natten sattes nytt köldrekord för den här säsongen – minus 41,3 grader i Nikkaluokta uppger SVT Nyheter.

Och kallt kommer det att vara – minst i 10 dagar till.

Under onsdagen drabbades framförallt landets södra delar av hårda vindbyar och högt vattenstånd, vilket resulterade i kraftiga översvämningar i både Skåne, Blekinge och Småland och flera klass 2-varningar runtom i Sverige.

Men under natten till torsdag drog i stället klart och kallt väder in och det råder just nu mycket låga temperaturer i större delen av landet med runt 10 minusgrader i söder till uppemot minus 40 grader i landets norra delar.

Därmed är vintern nu här på allvar och under natten sattes även ett nytt köldrekord för säsongen med minus 41,3 i Nikkaluokta.

– Det verkar vara säsongens hittills lägsta temperatur, säger meteorologen Jannicke Geitskaret till SVT Nyheter.

Dock är det en bit kvar till det hitintills kyligaste köldrekordet i Sverige. 1966 uppmättes −52,6 grader i Vuoggatjålme i mellersta Lapplandsfjällen.

Tåg fastnade – 40 minusgrader

Under onsdagskvällen fastnade ett passagerartåg med 150 passagerare utanför Nattavaara i Norrbotten.

Utomhustemperaturen var då minus 40 grader och tåget blev ståendes i åtta timmar utan ström och värme.

– Det börjar kännas kyligt, det är nog minus 25 grader här inne, berättade resenären Gudrun Hörnell till NSD på onsdagskvällen.

Men trots att den tidigare klass 2 varningen nu gått ned till en klass 1- varning vid Östersjön och Bottenhavet så väntas det under dagen att kunna bli mycket hårda vindbyar samt snöfall över Öland och Gotland, vilket kan medföra höga havsvattenstånd i Kalmarsund och Sydkusten.

Även längs Uppland väntar hårda vindbyar i kombination med snöfall.

Gott pulkaväder att vänta

Snöbyarna väntas även ligga kvar i Gästrikland och söderut längs Östersjökusten uppger SVT:s meteorolog Jannicke Geitskaret.

– Vid ostkusten håller det i sig under hela dagen med snöbyar och hårda vindbyar. Först natten till trettondagen som det verkar dra bort.

Söder om Vänern och Vättern kan snöfall ge uppkomst till trafikproblem.

Under torsdagen kommer solen att visa sig på sina håll vilket ger möjlighet till gott ”pulkaväder”, då det blir soligt och klart väder på flera håll i landet.

Kylan väntas hänga kvar under resten av veckan för att sedan avta, framförallt längs med kusterna där det sedan tidvis blir plusgrader.

– Det kommer vara kallt i tio dygn framöver, säger Jannicke Geitskaret.