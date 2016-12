Försvaret hyrde schlagerstjärna – för 75 000 kr

Försvarsmakten har hyrt in schlagerstjärnan Linda Bengtzing - och representerat med starksprit.

På bara ett år har myndighetens representationskonto ökat med nästan sex miljoner.

När Aftonbladet begär ut spritnotor korrigeras de snabbt.

– Om det är fall där alkoholpolicyn inte har följts så är det rena fel som har begåtts. Då ska de justeras, säger Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten.

Aftonbladet har granskat hur mycket offentliga Sverige varje år lägger på representation samt kurser och konferenser.

Försvarsmakten hamnar i topp.

I fjol gjorde man totalt av med över 158 miljoner kronor.

Aftonbladets granskning visar att myndighetens representationskonto har ökat rejält.

Under 2014 la Försvarsmakten 26,5 miljoner kronor på representation.

I fjol ökade kostnaden med nästan sex miljoner, till 32,3 miljoner kronor.

Och fram till slutet av augusti i år hade myndigheten redan hunnit sätta sprätt på 25,6 miljoner.

Det är totalt över 84 miljoner kronor - på mindre än tre år.

– Den kanske viktigaste faktorn är att verksamheten som sådan har ökat i omfattning. Vi har fler anställda. Vi har fler övningar, säger Peter Sandwall.

När Aftonbladet begär ut fakturor med fullständiga underlag skickar myndigheten flera handlingar där det inte går att se vad som har ätit och druckits.

Först efter nya förfrågningar lämnar myndigheten ut handlingar, som i vissa fall har sekretessbelagts.

Enligt Försvarsmaktens riktlinjer ska representation präglas av ”måttfullhet” och myndigheten ska vara ”restriktiv” med alkohol.

Men Aftonbladets granskning visar att Försvarsmakten köpt både sprit och även beställt underhållning för stora summor:

✓ Vid ett representationstillfälle på Militärsällskapet var det 16 personer som enligt fakturan drack fyra glas vin var, plus 72 centiliter sprit och ytterligare två flaskor vin där den dyraste kostade 876 kronor Militärsällskapet är en privat sammanslutning för officerare. Trots låga priser slutade notan för sällskapet, som totalt bestod av 20 personer, på 23 699 kronor. När Aftonbladet begär ut uppgifter om festen krediteras notan för spriten eftersom Försvarsmakten "felaktigt" blivit debiterad. Försvarsmakten har även representerat med sprit vid andra tillfällen, som på restaurang Bockholmen, där sex personer åt och drack för totalt 6 228 kronor under en kväll.

– Om det är fall där alkoholpolicyn inte har följts så är det rena fel som har begåtts. Då ska det justeras. Då ska vi se till att det inte händer igen, säger Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten.

✓ I våras samlades ett av Försvarsmaktens förband för en konferens på Aronsbergs Konferenshotell. Notan hamnade på 639 000 kronor exklusive moms för 110 personer. Det innebär en kostnad på närmare 6 000 kronor – per person. Under konferensen köpte Försvarsmakten in underhållning för närmare 50 000 kronor i form av ”mästarnas kamp” och ”musikalisk underhållning” med en trubadur. Under en sammankomst förra sommaren hyrde Försvarsmakten även in schlagerstjärnan Linda Bengtzing för 75 000 kronor för 50 minuters uppträdande.

– Att det är viktigt att hushålla med statens resurser och tillstå att skattebetalarnas pengar används på ett bra sätt är jätteviktigt för Försvarsmaktens förtroende generellt sett. Linda Bengtzing var en del i en garnisonsfest för F17 och deras anhöriga, där de anhöriga betalade sin del själva. Kostnaden för Försvarsmaktens personal blev 390 kronor per person för hela kvällen. Totalt var det 320 personer på plats, varav 100 var anhöriga, säger Peter Sandwall.

Aftonbladets granskning visar att Försvarsmakten ofta träffas under påkostade former.

✓ En vårdag förra året samlades ett av Försvarsmaktens förband på Kolmården . Under två nätter i rad hyrdes ett drygt 50-tal enkelrum. På programmet stod bland annat en exklusiv delfinföreställning för 25 000 kronor och ett äventyr i djurparkens Tropicarium för 14 400 kronor.

Slutnotan för konferensen landade på 230 000 exklusive moms och syftet var bland annat att skapa en ”enhetsanda”. Knappt ett halvår senare hade samma förband en ”högtidsmiddag” på Stora Hotellet i Örebro där notan slutade på drygt 157 000 kronor.

✓ Ännu dyrare blev det när den då nytillträdde överbefälhavararen Micael Bygdén samlade sina 350 högre chefer på Münchenbryggeriet. Två dagar och en kväll i konferenslokalerna gick på 808 956 kronor. I summan ingick två bufféluncher, mingel och en trerättersmiddag med snittar, kalventrecote och chokladfondant. Till förrätten serverades mousserande vin och till varmrätten vin.

✓ I samband med specialistofficerarnas kadettbal på Vadstena slott valde Försvarsmakten utöver själva middagen att även köpa in en eldshow och fyrverkerier. Slutnotan för Försvarsmakten blev 145 000 kronor. Enligt Försvarsmakten är balen inte bara en ”värdig avslutning” utan också en ”utbildning i vett och etikett”.

Generaldirektören Peter Sandwall tycker generellt sett att de drygt 32 miljoner kronor som gick till representation under förra året är väl investerade pengar.

– Grundställningen är att det här är skattebetalarnas pengar och de ska användas på bästa möjliga sätt, säger han.

