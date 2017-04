Le Pen anklagar tidigare regeringar

PARIS. Dagen efter terrorattentatet på Champs-Élysées vässar presidentkandidaterna tonen inför första valomgången på söndag.

Längst går, som väntat, högerextrema Marine Le Pen som anklagar tidigare presidenter för det inträffade.

– I tio år har både höger- och vänsterregeringar gjort allt för att vi ska förlora det här kriget, säger Le Pen.

Attentatet på Champs-Élysées , där en polis dödades och två skadades, inträffade mitt under den stora presidentkandidat-utfrågningen på fransk tv på torsdagskvällen. Under fredagen har flera av favoriterna i valet hållit presskonferenser i ämnet.

Högerns kandidat François Fillon ställde i dag, liksom flera av kollegorna, in sina tänkta kampanjmöten. I stället höll han ett tal där han omnämnde attacken som ”ett långvarigt krig”.

– Vi kommer att leva länge under undantagstillstånd. Vissa har inte tagit de som angriper oss på allvar, men blir jag vald till president kommer jag att bekämpa dem med fast hand. Radikal islamism motsätter sig våra värderingar, vi måste konfrontera den intellektuellt och moraliskt. Min utrikespolitik kommer att fokusera på att förstöra Islamiska staten, säger Fillon.

Le Pen på krigsstigen

Marine Le Pen , som gjort terrorbekämpning och hårda tag mot invandrade brottslingar till sina profilfrågor, var på krigsstigen. Redan i går förklarade hon att de fransmän som bevakas av polis och underrättelsetjänst för misstänkt radikalisering ska kunna utvisas från Frankrike om de har ett annat medborgarskap, utan att ha uträttat något terrorbrott.

I dag gav hon sig på tidigare regeringar:

– Jag uppmanar alla fransmän till enighet men också till klarhet och mod till kamp. I tio år har både höger- och vänsterregeringar gjort allt för att vi ska förlora det här kriget.

Frankrikes premiärminister Bernard Cazeneuve gick till hård motattack mot Le Pens uttalande lite senare på dagen:

– Hon försöker, som vid varje liknande händelse, att utnyttja den för att splittra och dela. Hon försöker skamlöst att exploatera rädsla och oro för politiska ändamål.

”Ge inte in för rädslan”

Emmanuel Macron, som i de sista opinionsmätningarna före attentatet ledde med omkring 24 procent, gjorde tydliga försök att framstå som en samlande landsfader, med ett allvarligt tonläge där han upprepade att han kommer att vara ”obeveklig” i kampen mot terrorismen.

– Terroristerna vill destabilisera landet just som fransmännen är på väg mot val. Under de här omständigheterna är det presidentens roll att styra över armén och skydda fransmännen. Det är jag redo att göra. Jag håller er säkerhet som högsta prioritet. Ge inte in för rädslan, för hatet. Utmaningen nu är att samlas, säger Macron.

Den vänsterradikale kandidaten Jean-Luc Mélenchon fortsätter sin kampanj i dag och hade tidig förmiddag ännu inte uttalat sig om attentatet, men sa i går i sin slutplädering i utfrågningen på tv:

– De våldsamma kommer inte att få sista ordet. Vårt motto är fosterlandets devis: Frihet, jämlikhet, broderskap.

