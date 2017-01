Lastbil med farligt gods stoppar trafiken

En lastbil lastad med gastuber blockerar just nu väg 185 söder om Mullsjö i Jönköpings län.

Gas läcker ut och räddningstjänsten utesluter inte att det kan finnas explosionsrisk.

– Det tar lång tid för våra experter att fastställa vilken gas det är, säger Robert Roslund, inre befäl på räddningstjänsten.

Larmet om olyckan kom strax efter klockan 6 på måndagsmorgonen. En lastbil hamnade på tvären på väg 185 och delvis i diket. Trafiken står still i båda riktningar och omleds via väg 26/47 och väg 40 via Jönköping . Prognosen är att vägen öppnas under eftermiddagen.

– Föraren misstänks inte för något brott och han verkar inte ha skadats fysiskt. Det finns uppgifter om att det har varit halt på platsen, säger Fredrik Kliman, polisens presstalesperson.

Lastbilen fraktade tuber med olika gaser. Räddningstjänsten i Jönköping vet att det finns en gasläcka, men inte vilken gas som pyser ut. Just nu försöker experter ta reda på det.

– Vi måste ta det varsamt. Och det tar tid. Därför utesluter vi inte att det finns en explosionsrisk. Däremot finns det ingen risk för tredje man, säger Robert Roslund på räddningstjänsten.