God morgon! Det här hände medan du sov

Foto: Foto: P-O Sännås

Kvinna död efter påkörning vid vårdcentral

En kvinna i 80-årsåldern har kört in i entrén till en vårdcentral i Högdalen i södra Stockholm.

Tre personer blev påkörda och enligt polisen rör det sig om allvarliga skador.

– Det är en kvinna i 80-årsåldern som verkar ha råkat trycka på fel pedal och kört in i personer, säger Mats Brännlund hos polisen.

Under natten mot onsdagen bekräftades att en kvinna i 90-årsåldern dog av sina skador, enligt Stockholms syds stationsbefäl Jonas Winlöf

Foto: REUTERS TT NYHETSBYRÅN

Trumps nya retorik mot Nordkorea möts av stark kritik

Den amerikanske presidenten Donald Trump lovade under tisdagen att svara med ”eld och ursinne” om Nordkorea inte slutar hota med att attackera USA.

Nu höjs röster från flera amerikanska bedömare angående Trumps nya retorik.

– Det är farligt och vårdslöst att hota Nordkorea med utplåning, säger Daryl Kimball, chef på avrustningorganisationen Arms Control Association till tidningen the Guardian .

Balettstjärnornas dotter gripen för inbrottsräd – skakar om societeten

Halvdanska Talicia Martins, 21 – dotter till två världskända balettprofiler – är van vid röda mattor och mingel i New Yorks fina salonger.

Nu riskerar hon i stället att få skaka galler efter att ha gripits misstänkt för narkotikabrott och tre inbrott.

Skandalen skakar om stadens societet.

Foto: REUTERS TT NYHETSBYRÅN

Real Madrid vann supercupfinalen

Victor Nilsson Lindelöfs Manchester United fick se sig besegrat i supercupfinalen.

Isco blev matchhjälte för Real Madrid i 2–1-segern.

Svenskens betyg? ”Övertygade inte en enda sekund” lyder domen i England.

Foto: PHIL MCCARTEN / REUTERS X01882

Countrystjärna död – blev 81 år

Glen Campbell, amerikansk countrysångare, har gått bort, rapporterar Rolling Stone .

Bland hans största framgångar finns låtar som ”Rhinestone Cowboy”, ”Gentle on My Mind” och ”Everyday Housewife”.

Glen Campbell blev 81 år gammal.

Foto: Foto: Thinkstock

Äntligen - glassen som inte smälter

Har du också tröttnat på att pinnglassen smälter och kladdar?

Den nya japanska uppfinningen är lösningen på problemet.

Med antioxidanten polyfenol från jordgubbar tillverkas glass som inte smälter.

