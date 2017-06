Chockad May riskera att hota freden på Nordirland





Theresa May vill så desperat behålla makten att hon är beredd att bilda regering med abortmotståndare och homofober.

En koalition som riskerar att hota den bräckliga freden på Nordirland.

Theresa May vill så desperat behålla makten att hon är beredd att bilda regering med abortmotståndare och homofober.

En koalition som riskerar att hota den bräckliga freden på Nordirland.

Jag får känslan av att premiärminister Theresa May befinner sig i ett chocktillstånd. Likt en struts stoppar hon huvudet i sanden och låtsas inte om att hon just gjort ett katastrofval. Inte med ett ord har hon berört den kanske värsta felbedömning en sittande premiärminister gjort på den här sidan andra världskriget.

Även om David Camerons beslut att hålla en folkomröstning om EU-medlemskapet även borde ingå i den kategorin.

May verkar det senaste dygnet inte ha ägnat en tanke åt att valutgången är ett kraftfullt avståndstagande från hennes person. Istället är hon beredd att göra vad som helst för att inte bli utkastad från Nummer 10 Downing Street.

Hennes enda chans är att liera sig med Nordirlands mest konservativa parti DUP. Ett parti som tidigare leddes av Ian Paisly som var en av de värsta demagogerna i att piska upp hatet mellan katoliker och protestanter i provinsen under det inbördeskrigsliknande förhållande under 30 år som gick under namnet The Troubles.

Ian Paisly är död men han namn står fortfarande på mässingplaketten som hänger på dörren till partiets högkvarter i Belfast. Åtminstone när jag besökte det i vintras.

DUP har starkt bidragit till att det maktdelningssystem mellan katoliker och protestanter som blev följden av fredsavtalet 1998 är på väg att haverera. Trots att nyval hölls i mars har ännu ingen ny lokal regering bildats. DUP vet att den katolska sidan, representerad av Sinn Fein, hatar direktstyre från London mer än något annat. Det är vad som väntar om ingen maktdelning sker lokalt. DUP hoppas därigenom kunna pressa Sinn Fein till eftergifter.

Meningen är att den brittiska regeringen ska fungera som en opartisk domare i tillämpningen av fredsavtalet mellan de båda sidorna. Hur Theresa May har tänkt sig att bibehålla den rollen intakt om hon sätter sig i en koalitionsregering med en av parterna är en gåta.

Genom att göra upp med DUP riskerar hon att torpedera en av de största landvinningarna i Storbritannien de senaste 20 åren, freden på Nordirland.

Men fortsatt maktinnehav verkar vara viktigare.

En koalition med DUP kommer också att påverka brexitförhandlingarna. DUP är för brexit men de vill inte ha tillbaka en fast landsgräns mellan Irland och Nordirland. I dag råder fri rörlighet mellan Irland och Nordirland. Vid brexit hamnar Nordirland utanför EU, precis som resten av Storbritannien. Om inte EU går med på en speciallösning måste ön delas med en landgräns.

May skulle med DUP i sin regering göra sig beroende av en part som ser mest till sin lilla del av brexit än till den stora helheten.

Men det kanske mest besvärande för May är ändå DUP:s åsikter. De är som en kvarleva från en svunnen tid. De motsätter sig abort i någon som helst form. De blockerade en lag på Nordirland som skulle göra samkönade äktenskap lagliga. De står för en unken kvinnosyn.

DUP:s ledamöter får konservativa tories att framstå som toleransens fanbärare. redan har en halv miljon britter skrivit på en protestlista som uppmanar de konservativa att inte bilda regering med DUP.

Ändå har May skickat en av sina närmaste medarbetare till Nordirland för att försöka få till en koalitionsuppgörelse. DUP har redan i princip sagt ja.

Chansen att en sådan ska fungera under de fem år som återstår till nästa ordinarie val är dock små för att inte säga obefintliga. En koalition mellan Tories och DUP kommer att ha en mycket liten majoritet att luta sig emot och en väldigt arg och aggressiv opposition.

May ska dessutom baxa Storbritannien igenom brexitförhandlingarna med EU utan att ha en garanterad majoritet av parlamentet bakom sig. Sannolikt är det bara en tidfråga innan någon av utmanarna som väntar i kulisserna sticker kniven i ryggen på Theresa May och tvingar fram ett nyval.

Det kan bli Boris Johnston som är spelbolagens favorit. Följd närmast av finansminister Phlip Hammond och inrikesminister Amber Rudd,

Det är inte ens säkert att May överlever till årsskiftet. Hon kan bli den andre konservative premiärminister som tvingas avgå på mindre än ett år efter monumentala felbedömningar.