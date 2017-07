Fyra misstänkta våldtäkter på Emmabodafestivalen

Ytterligare tre fall av misstänkta våldtäkter har anmälts under helgens Emmabodafestival.

Totalt har fyra anmälningar om misstänkta våldtäkter inkommit samt elva anmälningar om sexuella ofredanden.

– Vi har misstänkta i sex av elva fall av sexuella ofredanden. Det gör att vi har möjlighet till framgång i utredningarna, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson i polisregion Syd.

Aftonbladet har rapporterat om det fall av misstänkt våldtäkt som polisen tagit emot under Emmabodafestivalen under fredagen. En underårig flicka anmälde under festivalens första dag att hon hade blivit våldtagen.

– Vi tar det här på största allvar och går till botten med alla uppgifter vi kan få fram, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson i polisregion Syd till Aftonbladet då.

Ytterligare detaljer om händelsen, om flickan skadats fysiskt i och med den misstänkta våldtäkten, var den skett eller om något signalement på misstänkt gärningsman kunnat lämnats, kunde polisen då inte yttra sig om.

När polisen nu summerat antalet anmälningar om brott under festivalen har ytterligare tre anmälningar om misstänkt våldtäkt inkommit.

– Vi vill värna om de uppgifter vi har och kan inte kommentera detaljer, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson i polisregion Syd.

Misstänkta finns i sex av elva fall

Av de fyra fall av misstänkt våldtäkt är förutom den som Aftonbladet redan rapporterat om som ska ha skett innan festivalen började ytterligare två som inträffat i samband med festivalen.

– I de två fallen håller vi fortfarande på med informationsinhämtning, säger Ewa-Gun Westford.

Ytterligare en misstänkt våldtäkt har anmälts av en kvinna till polisstationen i Nybro. Nu kommer polisen jobba med förundersökningarna för respektive anmält fall.

– De hanteras av linjeverksamheten i Kalmar. I och med att det är fyra stycken kan det hända att vi fördelar dem på olika lokalpolisområden, men det kan jag inte svara på i nuläget.

Elva fall av misstänka sexuella ofredanden har även anmälts under Emmabodafestivalen. I sex av fallen har polisen misstänkta gärningsmän.

– Det gör att vi har möjlighet till framgång i utredningarna. Det handlar om ovälkommna sexuella närmanden där kvinnor har blivit attackerade, säger Westford.

Har kunnat höra utsatta direkt på plats

Ett snabbt informationsutbyte mellan poliser och ordningsvakter på plats har gjort att polisen snabbt kunnat bilda sig en uppfattning om vad som skett under de misstänkta sexuella ofredanden.

– Emmabodafestivalen är ett begränsat geografiskt område. Vi hade många poliser och ordningsvakter som hör till festivalen på plats. Personal har pratat med de utsatta direkt, det snabbar på processen.

Som Aftonbladet rapporterat om tidigare under söndagen har antalet drogrelaterade brott ökat dramatiskt under Emmabodafestivalen. Antalet misstänkta fall av drogrealaterade brott är mer än dubbelt jämfört med förra året.

Framförallt är det den låga åldern på användarna och att det sker helt öppet som fått polisen att höja på ögonbrynen.

– Här finns allt och många väljer att göra sin narkotikadebut här, säger Ewa-Gun Westford, kommunikatör vid polisen region Syd