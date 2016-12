Castros sista önskan: Res inga monument över mig





Kubas tidigare ledare Fidel Castro hade en sista önskan: Han ville inte ha några monument uppförda efter sig.

I dag begravs hans aska i Santiago de Cuba.

– Framför Fidels kvarlevor... vi svär på att försvara faderslandet och socialismen, säger lillebrodern Raúl Castro.

Den 25 november dog Kubas tidigare ledare Fidel Castro 90 år gammal.

Men innan hans död hade han en sista önskan: Han ville inte ha några monument uppförda efter sig, och inga gator eller byggnader skulle namnges efter honom, enligt brodern och nuvarande ledaren Raúl Castro. Och hans önskan lär följas.

En personkult önskade sig aldrig Fidel, säger presidenten i ett tal inför tiotusentals anhängare som har samlats för att hedra ex-ledaren i Santiago.

– Han visade att ja vi kunde, ja vi kan, ja vi kommer övervinna alla hinder, hot, turbulens i vår fasta beslutsamhet att bygga socialismen på Kuba, säger Raúl Castro under en minnesstund för ex-ledaren.

”Svär på att försvara socialismen”

– Framför Fidels kvarlevor... vi svär på att försvara faderslandet och socialismen, säger han.

Fidel Castros kvarlevor begravs i dag, söndag, under en privat ceremoni i Santiago de Cuba. Hans aska har under fyra dagar färdats genom landet i samma rutt som han gjorde i samband med störtandet av diktatorn Fulgencio Bastista 1959, och nu ska den sänkas ned på Santa Ifigenia kyrkogården under en ”enkel” ceremoni, enligt presidenten.

Han ska nu vila bredvid den berömde självständighetshjälten och kunanen José Martí som avled 1895.

– Fidel! Fidel! Till seger, alltid! säger Raúl Castro under den officiella minnesstunden som hölls natten till söndag, svensk tid.

Hans död sörjs – och hyllas

Fidel Castros död har splittrat kubanerna som efter dödsbeskedet samlades folk på gator och torg för att sörja – och fira. Hans supportrar har hyllat honom för att han bland annat infört gratis utbildning och gratis sjukvård på ön, medan kritiker kallar honom för en brutal diktator som fängslade oskyldiga människor samt körde landets ekonomi till botten.

Ex-ledaren lämnade presidentposten 2008 på grund av sin sviktande hälsa. Då hade han suttit vid makten i Kuba i 49 år.