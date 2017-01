Försvunnen kvinna i Norrköping hittad





En ung kvinna i Norrköping anmäldes försvunnen på måndagen efter att hon inte dykt upp på jobbet.

Efter en omfattande sökinsats kom beskedet att hon hittats vid 20-tiden på kvällen.

Kvinnan är hemmahörande i Skärblacka. Det var hennes kollegor som hörde av sig till anhöriga eftersom hon inte kommit till jobbet i Norrköping på måndagsmorgonen.

Anhöriga slog i sin tur larm till polisen. En stor sökinsats inleddes.

Helikopter deltog

Hundpatruller, hemvärnet och frivilligorganisationen Missing People deltog i eftersöket. Även en helikopter sattes in under måndagseftermiddagen.

Polisen gick ut med signalement på kvinnan, i hopp om att få in information om var hon kunde befinna sig.

Ingen brottsmisstanke

Kvinnan hittades vid 20-tiden någon kilometer från sin bostad. Enligt polisen var hon nedkyld och fördes till sjukhus. Det finns ingen misstanke om brott i samband med det inträffade.