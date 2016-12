Glädjebesked för fattigpensionärer

FAKTA

Garantipension är ett grundskydd för de som har haft låg taxerad inkomst. Garantipensionen betalas ut när man fyllt 65 år. Den som har bott i Sverige i minst 40 år får minst 2,13 prisbasbelopp per år om man är ogift (7 863 kronor per månad), och 1,9 prisbasbelopp per år om man är gift ca (7 014 kr per månad) före skatt.

Inkomstpension. Alla som deklarerar inkomst i Sverige betalar 18,5 procent i pensionsavgift. Av dem går 16 procentenheter till inkomstpension. Maximal pensionsgrundande inkomst är 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarande en månadslön om 41 359 kronor brutto i år).

Bostadstilläggets tak ligger i dag på 5 000 kronor.