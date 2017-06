’Polisen hade koll på terrorcellen redan för två år sedan’

LONDON. Under söndagen greps tolv personer i Barking i samband med terrordådet.

Brittiska myndigheter ska sedan i mars haft ögonen på en IS-inspirerad grupp i området - som planerat ett liknande dåd på Youtube.

Underrättelsetjänst ska ha följt konversationer om att köra över fotgängare och sedan gå till attack med kniv, rapporterar The Telegraph.



























Under söndagen greps tolv personer i östra London i samband med dådet kring Borough Market som terrorgruppen IS tagit på sig. Då hade brittisk antiterrorpolis sedan i mars haft ögonen på en IS-inspirerad terrorcell i området Barking, där gripanden skedde, avslöjar The Telegraph.

De olika personerna i gruppen ska ha länkats samman efter att ha diskuterat hur man med videosajten Youtubes hjälp skulle kunna utföra en attack i London - med knivar och en skåpbil.

Utredarna hade koll på konversationer i den påstådda extremistcellen flera veckor innan tre knivmän iklädda bombattrappvästar dödade sju och skadade 48 personer i Storbritanniens tredje terroristattack på tio veckor.

May kritisk mot nätjättar

I ett uttalande på Downing Street på söndagsförmiddagen krävde premiärminister Theresa May hårdare tag mot islamistisk extremism i Storbritannien - och vädjade till de stora it-företagen att ta sitt ansvar.

– Vi kan inte ge denna ideologi den trygga zon den behöver för att frodas. Ändå är det just det som internet och de stora företag som jobbar med internetbaserade tjänster förser dem med, sa May.

– Vi måste jobba med allierade demokratiska regeringar för att nå internationella överenskommelser så att vi kan reglera cyberspace och förhindra spridningen av extremism och planerad terrorism.

May berättade även att brittisk underrättelsetjänst avstyrt fem attacker sedan den 52-årige Khalid Masood den 22 mars körde ihjäl fyra fotgängare och knivmördade en polis i Westminster.

Diskuterade liknande attack

Lördagskvällen kring Londons Borough Market hade slutat i ett blodigt kaos när tre män körde över fotgängare med en skåpbil och gick till knivattack mot helgfirare i det bartäta området innan de sköts till döds. En av förövarna ska ha skrikit ”detta är för min familj, detta är för islam” medan han knivskar en 23-åring som nu vårdas på sjukhus, skriver The Telegraph.

Men redan för flera veckor sedan ska brittisk underrättelsetjänst ha stött på en misstänkt islamistisk extremist i Barking som diskuterade en attack väldigt lik den som utfördes i lördags.

En av de misstänkta terroristerna, som online skrutit över att han radikaliserat över ett dussin ”studenter” i Barking som ”skulle vilja bli martyrer”, hade sagt att planen var att ”använda en bil som ett vapen”, köra över fotgängare och sedan ta sig ut ur bilen för att attackera andra.

”Youtubevideor har gjort allt riktigt lätt att göra”, lade han till enligt The Telegraphs rapport.

’Tränade för att orka knivhugga’

En annan person pratade om att ”skaffa ett automatväxlat (fordon) så att killarna kan köra det”. En granne till en av gärningsmännen berättar att han frågat om var han kunde köpa en automatväxlad skåpbil.

I diskussionerna ska gruppen enligt rapporten även ha pratat om att slå till mot en bro, att träna på gym för att få starkare armmuskler för knivattacker – och att berusade icketroende skulle utgöra ett lätt mål.

Enligt rapporter i brittisk media ska polisen vid minst två tillfällen ha varnats för en av gärningsmännen. En tidigare vän till en av de misstänkta terroristerna berättar för The Telegraph att han rapporterade mannen till polisens anti-terrorismhotline när han tyckt att han radikaliserats genom att titta på extremistiska videor på Youtube.

– Vi pratade om en attack som hänt och precis som med de flesta radikaliserade så tyckte han att allt var berättigat. Den dagen insåg jag att jag behövde kontakta myndigheterna, säger mannen som vill vara anonym.

– Jag gjorde min del, jag vet att en massa andra personer gjorde sin, men myndigheterna gjorde inte sitt.

Slog larm för två år sedan

Mannens granne Erica Gasparri berättar för The Guardian att hon för två år sedan också rapporterade honom till polisen – efter att han försökt radikalisera barn i en park. Gasparri konfronterade mannen efter att hennes son kommit hem och sagt att ”mamma, jag vill bli muslim” – och fick till svar att ”jag är redo att göra vad jag behöver göra i Allahs namn, till och med döda min egen mamma”.

– Mina första intryck var att han var en terroristradikaliserare, säger Erica till den brittiska tidningen.

Hon tog bilder på mannen och rapporterade honom till polisen.

– Det var två år sedan. Och ingen hörde av sig till mig. Om de gjort det hade detta kunnat förhindras och liv hade kunnat räddas, säger hon.