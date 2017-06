IS vill visa att man inte är slut

Med dådet i Iran vill terrorgruppen IS visa att man inte är slut.

Genom att blåsa nytt liv i konflikten mellan sunni och shiaislam försöker IS skapa mer kaos i ett läge när man själva är pressade.

Motsättningar som riskerar sprida sig till Europa och leda till mer terror här.













1 / 7

Iran brukar ses som en stat som exporterar terror. Att man själva får känna av den dagen efter att den USA-leda koalitionen startat sin offensiv mot IS i Raqqa är sannolikt ingen slump.

Sedan Iraks armé med amerikanskt bombunderstöd nästan kastat ut IS från staden Mosul har terrorgruppen varit militärt hårt pressad. När nu deras självutnämnda kalifats ”huvudstad” attackeras är hela Islamiska statens försök till statsbygge på väg att rämna.

För IS gäller det att visa både sina fiender och anhängare att man fortfarande är en kraft att räkna med. Det ligger i deras intresse att skapa mer kaos och konflikter som kan minska pressen på IS.

Attentatet mot parlamentsbyggnaden i Teheran innebär att man öppnar en ny front i kriget. IS har aldrig tidigare genomfört något terrordåd i Irans hjärta.

Underblåsa

Inte ens IS tror förmodligen att de kan få de tio procent sunnimuslimer som bor i Iran att resa sig mot regimen.

Attacken ska istället ses som ett sätt att försöka blåsa nytt liv i en konflikt inom islam, den mellan sunnimuslimer och shiamuslimer.

Det är en konflikt som IS föregångare al-Qaida i Irak gjorde sitt bästa för att underblåsa under Irakkriget genom att med terrordåd attackera shia-helgedomar i Irak.

Sunni är den dominerande grenen av islam medan Iran är shiagrenens mäktigaste nation. Syriens diktator Bashar al-Assad tillhör en shia-minoritet i landet och stöttas därför av Iran.

Irans värsta fiende i regionen är Saudiarabien som råkar vara sunnimuslimskt. Saudiarabiens nye ledare, Kung Salman, har agerat mer aggressivt mot Iran än sina företrädare.

Krig nästa steg

De två länderna befinner sig i två proxykrig mot varandra. I Syrien där Saudiarabien vill tvinga bort Assad och i Jemen där Saudiarabien leder en koalition för att slå ner Houtirebellerna som stöds av Iran.

Nästa steg är ett krig direkt mellan de två ärkefienderna. Något som inte är otänkbart men som skulle förvärra den redan explosiva röran i Mellansöstern.

Det är också i detta ljus som den plötsligt mobbningen av gulfstaten Qatar ska ses.

Qatar är sunnimuslimskt men försöker ha normala förbindelser med Iran. Något Saudiarabien och de övriga arabländerna ogillar. Qatar stöttar dessutom det muslimska brödraskapet, en mäktig religiös organisation som vill att regionen ska styras med islam som enda rättesnöre. De styrde en kort period i Egypten efter den arabiska våren men terrorstämplades när militären tog makten igen.

Magstarkt

Att Saudiarabien anklagar Qatar för att stödja terror är tämligen magstarkt eftersom rika saudiska affärsmän åtminstone tidigare stöttat IS. Den saudiska statsreligionen, wahabismen, har dessutom väldigt mycket gemensamt med IS tolkning av islam.

För USA borde Gulfstaternas konflikt med Qatar vara alarmerande eftersom det är där USA har sin största militärbas i Mellanöstern.

Allting handlar i grund och botten om makt och kontroll. Saudiarabien vill vara ”top dog” i Mellanöstern och vill gärna att USA och andra ska hjälpa till att hålla Iran på mattan. I den kampen är de beredda att utnyttja de medel som finns. Vare sig det är IS eller någon annan.

Saudierna fick stöd för sin krigshets när Donald Trump besökte Saudiarabien på sin första utlandsresa och använde sitt tal till att peka ut Iran som det största hotet i regionen.

Inte alla vill krossa IS

Att provocera fram ett storkrig mellan sunni och shia vore bingo för IS som då skulle få lite andrum. Att krossa IS må vara USA:s och Europas främsta mål men det är definitivt inte första prioritet för länderna i regionen.

IS nya taktik innebär inte att Europa går säkert. I takt med de militära nederlagen i Irak och Syrien kommer IS sannolikt at trappa upp sin terror även här. Något den senaste tidens dåd i Storbritannien redan gett en föraning om.