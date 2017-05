Islamister tog präst som gisslan

Foto: TED ALJIBE / AFP

Filippinernas president Rodrigo Duterte utlyser undantagstillstånd på ön Mindanao efter strider.

– Jag kommer att vara hård, varnar presidenten.

Samtidigt kommer uppgifter om att islamister tagit en katolsk präst som gisslan.

Prästen, vid namn Chito Sugano, kidnappades tillsammans med ett flertal andra personer när en grupp milismän från Maute stormade in i en kyrka.

– De hotar att döda gisslan om regeringsstyrkornas offensiv mot dem inte upphör, säger biskop Socrates Villegas i ett uttalande som citeras av AP.

”Jag kommer hem”

När nyheten om striderna i Marawi nådde Rodrigo Duterte avbröt han sitt statsbesök i Ryssland och reste tillbaka till Filippinernas huvudstad Manila.

Ombord på flygplanet spelade han in ett filmklipp med budskapet att undantagstillståndet kan dröja sig kvar om nödvändigt. Han flikade också in att det inte kommer att skilja sig från undantagstillståndet som rådde under president Ferdinand Marcos på 1970-talet, som många filippinier minns med fasa.

– Vi kommer att göra det även om det tar ett år. Jag skulle bli glad om det är över inom en månad. Till mina landsmän, var inte rädda. Jag kommer hem. Jag kommer att ta itu med problemet så fort jag landar, sade Duterte i klippet.

Svurit trohet till IS

Striderna bröt ut på onsdagen i staden Marawi på Mindanao när armén försökte ringa in beväpnade män ur den islamistiska Maute-milisen, som i sin tur flytt från en misslyckad räd i tisdags mot ledaren för den islamistiska Abu Sayyaf-milisen. Maute-krigarna tog kontroll över flera av stadens gator, byggnader och broar, och tände eld på ett fängelse, en skola och en kyrka. Två soldater och en polis dödades i striderna.

Både Maute och Abu Sayyaf har svurit trohet till Islamiska staten. Militären har hittills haft svårt att mota miliserna i grind.

Risk för konsekvenser

Kritiker varnar för att undantagstillståndet kan leda till människorättsbrott, och ekonomer har ställt sig frågande till varför presidenten utlyser undantagstillstånd på hela Mindanao efter strider i en enda stad.

Omkring 20 miljoner människor bor på Mindanao som är Filippinernas näst största ö.

FAKTA Dutertes krig mot knarket Rodrigo Duterte har gjort sig känd i omvärlden för sina minst sagt hårda nypor sedan han tillträdde som president i fjol.

Minst 9 400 människor har dödats sedan presidenten inledde sitt krig mot narkotikan, av dem har omkring 2 700 dödats i samband med polisinsatser.

Människorättsgrupper har anklagat polisen för att genomföra utomrättsliga avrättningar, något som dementerats av polisen och regeringen. Källor: Reuters, TT Läs mer