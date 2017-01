Hurrar för resenärerna – i protest mot Donald Trumps förbud















WASHINGTON. Vanligtvis är det ett ganska stillsamt område, som befolkas av taxichaufförer eller familjemedlemmar som väntar på någon anhörig.

Men nu har aktivister, jurister och helt vanliga amerikaner flockats till ankomsthallen på huvudstadens internationella flygplats.

De välkomnar alla resenärer med jublande hurrarop – för att protestera mot president Trumps inreseförbud.

– Vi vill visa världen att USA inte står bakom hans order, säger Assya Abdallah, 28.

– Här finns protestbränsle!

– Vill du ha lite snacks för rättvisa?

Gången ut från bagagehanteringen för de internationella flighterna på Washingtons storflygplats Dulles liknar en paradgata. Både till höger och vänster möts resenärerna av jublande aktivister. Många av dem håller upp skyltar med budskap om solidaritet och öppna gränser.

En bit bakom den spontana välkomstkommittén går några kvinnor runt och delar ut kakor och vatten till demonstranterna. En av dem kallar vi för Susan. Hon heter egentligen något annat, men vill vara anonym eftersom hon arbetar för den federala regeringen.

– Jag är här som privatperson. Jag anser att det är min plikt som medborgare att stå upp när vår president gör något som bryter mot konstitutionen, säger hon, och fortsätter:

– Vi måste utnyttja vår rättighet att säga vad vi tycker, och att protestera. Förhoppningsvis kan vi göra det omöjligt för myndigheterna att verkställa de här bestämmelserna.

Sedan dränks Susans röst nästan av demonstranterna några meter bort.

– Säg det högt och tydligt, flyktingar är välkomna här, ropar de.

Skulle på semester – vågar inte resa hem

28-åriga Assya Abdallah står alldeles intill. Hon har en skylt med texten ”Rör inte vår demokrati”.

– Vi vill visa världen att USA inte ställer sig bakom Donald Trumps order. Vi vill visa att vi inte håller med honom.

Men han var ju öppen med vad han ville göra under valrörelsen, och många röstade på honom. Hur ser du på det?

– Visst, det finns många som vill ha det här förbudet. Men det är fler som är emot det. 65 miljoner röstade på Hillary Clinton.

Assya beskriver uppgifterna om att inreseförbudet även gäller människor med permanenta uppehållstillstånd eller dubbla medborgarskap som skrämmande.

– Det kan drabba folk som bott här i hela sina liv, men som är födda i något av de sju länderna. Om de åker på semester kanske de inte släpps in i USA igen. Det är sjukt.

– En vän till min familj är född i Jemen, men har permanent uppehållstillstånd i USA. Hon är på semester i Egypten, och vågar inte åka hem eftersom hon är rädd för att skickas tillbaka till Jemen. Hon har barn här i USA, en autistisk son som hon har skilts från nu. Det är helt fruktansvärt.

”Är oamerikanskt”

Lucas Wall har en amerikansk flagga knuten över axlarna. Han har kommit till demonstrationen tillsammans med vännen Darla Haney, sonen Matias och dennes kompis Ben Hubble.

– Våra motståndare viftar med flaggor hela tiden, så jag förstår inte varför inte vi också kan få göra det. Den amerikanska flaggan står för öppenhet och medmänsklighet, inte rädsla och intolerans, säger han.

Vad säger du till dem som menar att förbudet behövs för att upprätthålla säkerheten i USA?

– Det är falskt. Det är inte baserat på fakta. Inget av terrordåden som hänt här har utförts av människor från länderna som omfattas av den här ordern.

Darla fyller i:

– Beslutet är så oamerikanskt. USA är byggt av migranter, alla som du ser här är migranter på något sätt.

Vid hissarna upp till avresehallen har aktivister slagit upp ett bord som bildar en temporär demonstrationscentral. Här finns volontärer som svarar på frågor från resenärer och riktar människor som vill engagera sig dit hjälpen behövs mest.

På golvet intill sitter en grupp jurister med blickarna mot skärmarna på sina laptops. En av dem är Olivier Kamanda, 35.

– Jag känner att det var sådant här som var orsaken till att jag läste till jurist. Jag vill försöka hjälpa människor som behöver det.

I nuläget är det oklart om någon sitter frihetsberövad på Dulles-flygplatsen, enligt Olivier.

– Det är svårt att veta, eftersom jurister inte släpps in i de utrymmen där de kan omhänderta resenärer. Just nu handlar vårt arbete mycket om att få tullen och gränspolisen att följa beslutet från den federala domstolen, som innebär att ingen ska deporteras.

Sågas av statsåklagare

Det var på fredagseftermiddagen, lokal tid, som Donald Trump skrev under ordern om totalstopp för flyktingmottagandet och inreseförbud för människor från sju muslimskt dominerade länder.

Beslutet sände chockvågor genom stora delar av världen. Redan på lördagen samlades mängder av demonstranter på JFK-flygplatsen i New York. Under helgen har protesterna spridit sig till flygplatser och städer över hela USA. Några av de största har ägt rum vid Vita huset i Washington, på Manhattan i New York och på Copley Square i Boston.

Lördagskvällens beslut från en federal domare i New York, som tillfälligt satte stopp för alla deportationer, sågs som en stor framgång för demonstranterna.

På söndagseftermiddagen kom ett nytt bakslag för president Donald Trump. Då fördömdes den verkställande ordern av statsåklagare från 16 delstater. I ett uttalande beskrev de den som okonstitutionell och oamerikansk:

”Vi är fast beslutna om att arbeta för att så få människor som möjligt blir lidande av den kaotiska situationen som ordern har skapat”.

Presidenten håller dock fast vid sitt försvar av beslutet.

”För att vara tydlig, det här är inte ett förbud mot muslimer, som medierna lögnaktigt rapporterar. Det handlar inte om religion – det är handlar om terrorism och om att hålla vårt land säkert”, skriver Trump i ett uttalande på Facebook.

”Kan komma något positivt ur det”

Samtidigt som allt detta pågår så övergår eftermiddagen till kväll på Washingtons internationella flygplats. Demonstranterna fortsätter att hälsa varje ny resenär med jubel.

Men i den lätt kaotiska ankomsthallen finns också helt vanliga resenärer. En av dem är Christopher Vincent. Han betraktar aktivisterna, och vet inte riktigt vad han ska tycka.

– Jag håller inte med något av de stora partierna, jag är den mest oberoende människan du kan tänka dig, säger han.

– Det som händer nu är både bra och dåligt, tror jag. Men det viktigaste är dynamiken, att det händer något. Det är hemskt att förbjuda människor från att komma hit, men det har fått alla som är här att reagera. Förhoppningsvis kan det komma något positivt ut ur det.