”Lucifer” drabbar Sverige – hårt regn väntas

Nu drabbar extremvädret ”Lucifer” även Sverige.

– Det kommer ett kraftigt regnområde söderifrån, säger Anna Hjelmstedt vid SMHI som varnar för åskoväder.

I natt och i morgon kan det bli hårt regn och åska i södra delarna av landet.





1 av 3 | Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Arkivbild.

Värmeböljan i kontinentala Europa är så intensiv att den har fått namnet ”Lucifer”. Nu når den även Sverige – i form av hårt regn.

Under natten till lördag och under lördag förmiddag råder risk för kraftiga regn- och åskskurar i södra Sverige, varnar SMHI. Under kort tid kan det komma stora mängder regn i Skåne, Blekinge, Kalmar, Öland och Kronobergs län.

Mycket regn och kraftig åska

SMHI flaggar för upp uppåt 50 millimeter regn eller lokalt mer.

– Det som är osäkert är var de här mängderna kommer att hamna, men de vill ändå varna för att det är ett regnområde på väg upp, säger meteorolog Anna Hjelmstedt vid SMHI.

– Det här kommer från Polen och bara någon mil åt ena eller andra hållet så hamnar det i Östersjön, men det här är det troliga landområdet.

Även under lördag kväll kan det komma fler kraftiga regn och åskoväder på grund av ”Lucifer”.