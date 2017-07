God morgon! Det här hände medan du sov

Börja dagen med att snabbt få koll på läget. Här är toppnyheterna från i natt.

Laddaren fick mobilen att fatta eld – i händerna på Melvin Ekstrand, 9. Foto: Foto: Privat

Melvins mobil började brinna i bilen

Familjen Ekstrand satt i bilen på väg till Skara sommarland när nioårige Melvin skrek från baksätet.

– Han skrek ”det brinner”. Då vände jag mig om och såg att det rykte i hela baksätet. Jag bara drog ifrån honom telefonen och slet ur laddaren, säger mamma Jenny.

► Läs hela artikeln

Foto: Foto: Europol

Stort slag mot droghandeln – delar av Darknet stängs ned

Handelsplatserna AlphaBay och Hansa, två av de största handelsplatserna på Darknet, har stängts ned efter en stor internationell polisinsats, uppger Europol på sin hemsida.

”Det här är förmodligen den viktigaste utredningen i år”, säger den amerikanske justitieministern Jeff Sessions i ett skriftligt uttalande på regeringens hemsida.

► Läs hela artikeln

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN

Scaramucci raderar Trumpkritiska Twitterinlägg

Vita husets nya kommunikationschef Anthony Scaramucci började sitt nya arbete under gårdagen med att hylla president Donald Trump i sin första presskonferens under fredagen amerikansk tid.

– Presidenten har väldigt bra karma.

Scaramucci fortsatte med att beskriva Trump som ”en underbar människa” och upprepade flera gånger att han ”älskar” Trump innan han avslutade med en slängkyss till den samlade presskåren.

Idag gick han in och raderat gamla Twitterinlägg som tydligt stred mot den nye chefens åsikter och politiska agenda.

► Läs hela artikeln

Foto: MAURICIO DE SOUZA / AFP

Pelés son åker i fängelse – till slut

Péle, 76, kommer för alltid att beskrivas som en av världens bästa fotbollsspelare.

För sonen Edinho är verkligheten en helt annan.

Tidigare i veckan förlorade han en överklagan mot en brasiliansk domstol och åker nu i fängelse, uppger franska nyhetsbyrån AFP .

► Läs hela artikeln

Linda Bengtzings trädgårdsdrama: ”Det rök som bara den”

Tidigare i sommar läste Linda Bengtzing i Aftonbladet att Ikeas serveringsskålar kan börja brinna.

Något som hon nu själv har fått erfara.

”Det rök som bara den... Läskigt”, skriver Linda Bengtzing i ett inlägg på Instagram.

► Läs hela artikeln

Foto: David Slater/Caters

Apans selfie tas upp i rätten – igen

2011 lämnade brittiske naturfotografen David Slater sin kamera obevakad. Då passade makaken Naruto på att ta några selfies.

Bilderna tog världen med storm – och en upphovsrättshärva tog sin början.

Nu talar fotografen ut om kaoset som kostat honom livsbesparingarna – och lusten att ta bilder.

– Jag blir stämd av en apa. Jag är deprimerad och kan inte försörja min familj, säger David Slater till Daily Mail .

► Läs hela artikeln

