Ruskvädret slår till – kraftiga skurar och åska

På måndagen drog ruskvädret in över delar av Sverige.

Utanför Torsby började en villa brinna efter ett blixtnedslag och i Grängesberg blev flera källare översvämmade.

– Det har varit väldigt kraftfullt och explosivt väder, säger Christoffer Hallgren, meteorolog på Foreca.

Redan under natten mot måndagen svepte ett kraftfullt regnoväder in över landets södra delar. På Hallands Väderö uppmättes 25 millimeter regn under en timme.

– Det är väldigt stora mängder, säger Christoffer Hallgren.

Under dagen och kvällen har det varit kraftfulla skurar i Värmland, Dalarna och Gävleborg. I Röjdafors, utanför Torsby, tros ett blixtnedslag i en telefonledning ha orsakat en brand i en villa, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen . I området Björkås i Grängesberg har minst sju villor fått sina källare översvämmade efter kraftigt regn och hagel, skriver Dalarnas Tidningar .

Mest vind på Västkusten

Mest vind har det varit på på Västkusten. I centrala Göteborg fick räddningstjänsten ta hand om ett träd som blåst ner, rapporterar Göteborgs-Posten . I Uppsala har det regnat mest under dagen med tio millimeter på en timme, enligt Forecas mätningar.

– Sen kan det ha varit kraftigare på annat håll under en kortare tidsperiod som inte vi kan se, säger Christoffer Hallgren.

Så blir vädret under morgondagen

I mellersta Norrland har det varit sammanhängande regnfall under dagen. Enligt prognosen kommer ovädret att dra söderut under natten och morgondagen med regnskurar i Södra Norrland och Svealand som följd. Längre söderut väntas ett stråk med regn och åska från Öland tvärs över landet upp till Dalsland.