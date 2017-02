Unik dom: Bredbandsbolaget måste blockera piratsajter

Fildelningssajter som exempelvis Pirate Bay ska blockeras.

Det blev domen i det uppmärksammade målet mellan film- och tv-branschen och Bredbandsbolaget.

Det innebär att internetoperatörer numera kan bli juridiskt medansvariga när filer delas illegalt.

Domen är den första i sitt slag i Sverige – och kan inte överklagas.

Under måndagen kom hovrättens beslut i det uppmärksammade och unika målet där film- och tv-branschen stämt internetoperatören Bredbandsbolaget för medhjälp till upphovsrättsbrott.

Bakom stämningsansökan står skivbolagen Universal Music, Sony Music och Warner Music tillsammans med Nordisk Film och Svensk Filmindustri.

Även flera aktörer ur den svenska film- och tv-branschen, som SVT, TV4-gruppen, MTG TV, SBS Discovery och C More, står bakom stämningen via Film- och tv-branschens samarbetskommitté.

Pirate Bay fortfarande igång

Branschen krävde bland annat att Bredbandsbolaget skulle blockera tillgång till piratsajterna Pirate Bay och Swefilmer för sina kunder.

Detta då branschen menar att om internetoperatörerna stoppar sina kunder från att använda piratsajter så skulle mycket av problemen försvinna.

Streamingsajten Swefilmer stängde ned i somras men fildelningssajten Pirate Bay fortfarande är aktiv och en av Sveriges största piratsajter.

Bredbandsbolget har hela tiden bestridit kraven om blockering med hänvisning till att det är orimligt för en internetoperatör att censurerar innehåll på nätet då det skulle innebära att man tvingas att övervaka och värdera innehållet på internet för att inte riskera att begå brott.

Branschen å sin sida pekar på att det handlar om rättssäkerheten på nätet för dem som skapar innehåll och förmedlar det.

Måste hindra sina kunder

I höstas fick dock Bredbandsbolaget rätt i tingsrätten.

Domen överklagades och under måndagen kom hovrätten med sitt besked – som går emot tingsrättens tidigare dom.

Bredbandsbolaget kan anses medskyldiga till brott genom att deras kunder har tillgång till illegala fildelnings- och streamingsajter.

Därmed ska bolaget nu hindra sina kunder från att kunna besöka ett antal piratsajter, däribland Pirate Bay.

”Det följer av EU-rätten och av att den svenska lagen ska tolkas i ljuset av EU-rätten. Liknande förelägganden har redan meddelats i bl.a. Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien, men domen i dag är den första i sitt slag i Sverige” , säger Christine Lager, hovrättslagman och ordförande i målet, i ett pressmeddelande.

Unik dom går ej att överklaga

Domen är den första i Sverige där en internetoperatörs ansvar prövas i en domstol och anses därmed vara unik då den med största sannolikhet kommer att vara prejudicerande i kommande mål gällande piratsajter.

Om domen – som inte går att överklaga – inte efterföljs kommer internetoperatören att åläggs med vite på 500 000 kronor.

Blockeringen gäller i tre år och liknande blockeringar har tidigare införts på juridisk väg i flera europeiska länder, däribland Danmark, Finland och Norge.