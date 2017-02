KI-forskare riskerar dödsstraff i Iran

FAKTA

Ami Hedenborg, pressekreterare på människorättsorganisationen Amnesty i Sverige, svarar på frågor om de rättsliga förhållandena i Iran:

▪ Hur efterföljs mänskliga rättigheter på fängelsen i Iran?

”Inte alls. Tortyr och misshandel av fångar är vanligt och kan utföras utan risk för efterräkningar. Förhållandena i fängelserna är mycket svåra”.

▪ Är man garanterad en rättvis rättegång?

”Nej, definitivt inte. Rättegångarna i Iran är mycket bristfälliga, däribland dem som resulterar i dödsdomar vilket förstås gör det extra allvarligt. Före rättegången hålls den anklagade ofta frihetsberövad i veckor eller månader och har under den här tiden ingen eller liten kontakt med advokater eller sina familjer. De åtalade tvingas skriva under och underteckna ”bekännelser” som sedan används mot dem som huvudbevisning mot dem vid bristfälliga rättegångsförfaranden. Domare avfärdar rutinmässigt anklagelser om tortyr och annan misshandel under häktningstiden.

I mål som rör den nationella säkerheten begränsas fångens rätt att under den ofta utdragna utredningsfasen företrädas av en advokat som hen väljer själv, bara advokater som godkänts av chefen för rättsväsendet kan väljas.

Rättsväsendet är inte oberoende och domstolar är mottagliga för påtryckningar om fällande domar och hårda straff från myndigheter med ansvar för säkerheten”.

▪ Hur kan ett land, som Sverige, utöva påtryckningar mot den iranska regimen i specifika ärenden?

”Genom att ständigt lyfta frågan om mänskliga rättigheter vid tex statsbesök, som nu i samband med Löfvens besök i Iran. När det gäller enskilda fall har vi gett underlag till honom om dels fängslade människorättsförsvarare som vi vill att han lyfter, dels om situationen när det gäller dödsstraffet och ungdomar som döms till döden (vilket tex är ett tydligt brott mot FN:s barnkonvention som Iran ratificerat), även där har vi namngett fall”.

▪ Hur vanlig är förekomsten av dödsstraff?

”Mycket vanlig. Efter Kina är Iran det land i världen som avrättar flest människor. Amnesty håller just nu på att sammanställa uppgifterna för 2016, men 2015 avrättades minst 977 människor, jämfört med 743 stycken år 2014. De allra flesta för narkotikarelaterade brott. Iran är också ett av världens sista länder att avrätta ungdomsbrottslingar, ett uppenbart brott mot internationell rätt. Under 2015 dödades minst fyra personer som var under 18 år vid tidpunkten för brottet som de dömdes för”.