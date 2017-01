Storbritannien lämnar EU:s inre marknad

FAKTA

23 juni 2016: Storbritannien röstar i en folkomröstning för att lämna EU, med 51,9 procent av rösterna mot 48,1.

Mars 2017: Premiärminister Theresa May väntas formellt ansöka om utträde i enlighet med EU-fördragets artikel 50. Därefter väntas utträdesförhandlingar under EU-kommissionens ledning kunna inledas "inom några veckor". EU:s chefsförhandlare blir förre kommissionären Michel Barnier.

Oktober 2018: EU-kommissionen hoppas att en uppgörelse kring utträdet kan vara klar, så att övriga EU-länder ska hinna godkänna avtalen i tid till. . .

. . . mars 2019: Två år efter att ha lämnat in utträdeshandlingarna kan Storbritannien välja att lämna EU, oavsett hur förhandlingarna gått. Parterna kan även enas om att förlänga förhandlingstiden.