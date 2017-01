Massmördaren Dylann Roof dömd till döden











22-årige Dylan Roof mördade nio svarta personer i en metodistkyrka i USA.

Under tisdagen meddelade en enig jury hans straff. Han döms till döden.

Dylan Roof säger själv att han sympatiserar med nazismen och vit makt-rörelser som Ku Klux Klan. I december konstaterade domstolen att masskjutningen var ett hatbrott, något han också dömdes för.

På tisdagen meddelade juryn vilket straff han får. Roof döms till döden. Hade den 12 personer stora juryn inte varit överens hade 22-åringen automatiskt dömts till livstids fängelse utan möjlighet att bli frisläppt.

Har varit sin egen advokat

Han har företrätt sig själv under rättegången och i sin slutplädering under tisdagen sa han att ”ingen vid sitt sinnes fulla bruk vill gå in i en kyrka och döda folk”, enligt tv-kanalen WCIV .

– I mitt erkännande till FBI sa jag att jag var tvungen att göra det. Men uppenbarligen är det inte sant. Jag behövde inte göra det, och ingen tvingade mig göra det, sa Roof i sitt resonemang men tillade även:

– Jag känner fortfarande att jag var tvungen att göra det, sa han till juryn.

Spelade död – klarade sig

Det var den 17 juni 2015 som nu 22-årige Dylann Roof klev in i en metodistkyrka i Charleston, South Carolina. 52 minuter senare klev han ut ur samma dörr. Han hade då skjutit ihjäl nio svarta personer därinne. Han avlossade mer än 75 skott och laddade om tre gånger, skriver CNN .

Bara tre personer överlevde attacken, bland annat en femårig flicka som spelade död.

I en dagbok som hittades i hans cell under tiden i förvar klottrade han vit makt-symboler och skrev bland annat: ”Jag har inte fällt en tår för de oskyldiga jag dödade.”

Vädjade till juryn

Under slutpläderingen framför juryn påpekade han att bara en person behövde tycka annorlunda för att han skulle slippa dödsstraffet.

– Bara en av er inte samtycker.

– Jag vet att några av er frågades när juryn blev sammansatt, om ni var villiga att stå upp för er egen åsikt, sa Dylann Roof.

Han döms för mord och hatbrott. När dödsstraffet ska utföras är ännu oklart.