Forskare: Vikingakrigare var en kvinna

Ordet viking betyder ungefär "sjörövare" och vikingatiden brukar avse åren 800–1050 e.Kr, vilket är slutet på järnåldern.

Nya båtar möjliggjorde långresor och under epoken pågick plundring, handel och kolonialism. De allra flesta levde dock ett stilla liv som bönder och perioden beskrivs som mångskiftande när det gäller identitet, kultur och livsstilar. Under perioden började också kristendomen etableras i Sverige.

I dag finns många återskapade vikingabyar och gårdar i Sverige. Historiskt återskapande handlar om att genom kläder, agerande och aktiviteter leva sig in i ett historiskt skeende.

