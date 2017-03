Nu slåss USA-stödda rebeller mot varandra i Syrien

Turkiet gick aktivt in i det syriska inbördeskriget i augusti 2016, efter att SDF intagit staden Manbij från IS . Målet med Operation Eufrats sköld är att enligt dem att rensa den turkiska gränsen från kurdiska styrkor. Turkiet ser kurderna som ett ännu större hot än IS. Turkiet stöder även FSA:s krig mot Assads regim – men också mot IS.