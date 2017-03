Nu har Storbritannien dragit i brexit-snöret











Storbritannien har levererat, hälsar EU:s permanente rådsordförande i Bryssel.

Sedan britterna nu åkallat Lissabonfördragets artikel 50 väntar två år – åtminstone – av ovisshet och tuffa utträdesförhandlingar mellan Storbritannien och EU.

Drygt 44 år efter Storbritanniens inträde i dåvarande EG den 1 januari 1973 knackade landets EU-ambassadör Tim Barrow på hos EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk vid lunchtid i dag.

"Efter nio månader har Storbritannien levererat" twittrade sedan Tusk, med hänvisning till den tid som gått sedan britterna i fjol somras folkomröstat om att lämna EU.

På väg till Tusk blev Barro flitigt fotograferad av ett stort och brittiskdominerat pressuppbåd. Brittiska tidningar ägnar i dag hela sina förstasidor åt det historiska beskedet.

"Frihet!" utropar Daily Mail.

"Storbritannien stiger ut i det okända", konstaterar The Guardian.

"En ljus framtid"

Med sig till Tusk hade Barrow ett brev från premiärminister Theresa May – åtta sidor långt, enligt vad som sagts på förhand – om att det nu har blivit dags att åkalla Lissabonfördragets artikel 50 och trycka på knappen för avstigning.

May undertecknade brevet på 10 Downing Street i London sent i går kväll. Ett tal från May är nu att vänta inför det brittiska parlamentet

– Vi är en stor union av människor och nationer med en stolt historia och en ljus framtid. Och nu, när beslutet har fattats att lämna EU, är tiden mogen att samlas, ska May säga enligt det förskrivna talet, rapporterar AFP.

Därmed kan den formella processen kring landets utträde ur EU komma i gång.

Förhandlingsmandat

Vad som sker i dag lär dock främst bli en massa kommentarer från allehanda inblandade och andra förståsigpåare. Ett gemensamt uttalande från EU:s övriga 27 medlemsländer väntas i eftermiddag.

– Det här är dag ett på en väldigt lång och svår väg, konstaterar i sin tur EU:s chefsförhandlare Michel Barnier i ett möte med Maltas premiärminister Joseph Muscat, enligt Muscats presstalesman.

Några förhandlingar kommer dock Barnier inte att inleda förrän tidigast i maj. Dessförinnan ska EU-länderna arbeta fram sitt förhandlingsmandat i täta diskussioner mellan ländernas statssekreterare, EU-ministrar och slutligen deras stats- och regeringschefer.

Toppmöte väntar

Tusk väntas skicka ut ett första utkast till medlemsländerna redan på fredag, efter diverse samtal under den vårkongress som EU:s kristdemokratiskt konservativa partigrupp EPP håller på Malta under de närmaste dagarna.

Den 29 april samlas sedan ledarna från de 27 länder som blir kvar i EU till ett toppmöte i Bryssel för att slå fast mandatet, som Barnier därefter kan börja diskutera med London.

Så länge som förhandlingarna pågår är det för övrigt tänkt att inget ska förändras i Storbritanniens EU-existens. Ministermöten, diskussioner, lagförslag och regler ska behandlas som vanligt – förutom att britterna kommer att stiga undan i de fall där diskussionerna har direkt bäring på utträdet.

Klart om två år?

Målsättningen är att nå en fungerande uppgörelse redan inom 1,5 år, i lagom tid för att alla medlemsländers parlament därefter ska hinna ge sina formella klartecken före den 29 mars 2019.

Den dagen blir det annars möjligt för Storbritannien att utträda direkt ur EU, utan att någon uppgörelse nåtts.

En sådan situation vill dock knappast någon hamna i.

– Att inte nå någon uppgörelse är dåligt för alla, framför allt för Storbritannien, sade Donald Tusk i EU-parlamentet för två veckor sedan.

Brexit har väckt frågor på sina håll. Bland annat vad som händer med landets gränser, exempelvis mellan Irland och Nordirland. Storbritanniens finansminister Philip Hammond säger till BBC att ingen vill se "hårda gränser" mellan länderna. Hammond säger sig vara säker på att Storbritannien kommer att kunna förhandla fram tullarrangemang som gör gränsövergångarna så friktionsfria som möjligt.

FAKTA Artikel 50 Här är grundlinjerna i Lissabonfördragets Artikel 50:

1. Varje medlemsstat får i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser besluta att utträda ur unionen.

2. Den medlemsstat som beslutar att utträda ska anmäla sin avsikt till Europeiska rådet. Mot bakgrund av Europeiska rådets riktlinjer ska unionen förhandla fram och ingå ett avtal med denna stat där villkoren för dess utträde fastställs, med beaktande av dess framtida förbindelser med unionen.

3. Fördragen ska upphöra att vara tillämpliga på den berörda staten från och med den dag då avtalet om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter den anmälan som avses i punkt 2, om inte Europeiska rådet i samförstånd med den berörda medlemsstaten med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist. Läs mer

FAKTA Vad händer nu? Här är hållpunkter för den närmaste månadens brexithändelser:

► 30 mars: Premiärminister Theresa May väntas presentera hur tusentals EU-lagar ska förändras till brittisk lag.

► 31 mars: EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk skickar ut ett första utkast till förhandlingsmandat till övriga 27 medlemsländer.

► 11 april: Statssekreterare och EU-ambassadörer håller sitt första möte om utkastet.

► 27 april: De 27 ländernas EU-ministrar diskuterar utkastet vid ett möte i Luxemburg.

► 29 april: Stats- och regeringscheferna samlas i Bryssel för att slå fast mandatet.

Källa: Politico.eu Läs mer

