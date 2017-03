Självlärda pianisten Kim – en viral succé

Kim Andersson, 27, från Östersund, är en självlärd pianist som aldrig spelat inför publik. När han i veckan publicerade sin första video på Facebook nådde han ut till hela världen och gjorde viral succé.

Kim Andersson eller Kim O. Andersson som han också kallar sig, kan inte läsa noter, trots det lärde han sig att spela piano – alldeles själv. Hans första inspirationskälla var en mörk komedi där ett stycke av Chopin spelades i inledningen.

– Musiken kombinerat med filmen inspirerade mig och jag kände en stark vilja att kunna spela det jag hörde. Jag lyssnade på Chopinstycket om och om igen och memorerade det.

Kim har under stora delar av livet lidit av en depression. Men nu har han börjat ta kontrollen över sina känslor.

– Ofta har det gått dagar utan att jag har lyckats sova. När jag inte mår bra förstörs allt fokus på vad det är jag brinner för. Det tar kål på mig eftersom jag samtidigt känner så starkt att jag har nånting i mig som måste ut, men hindras på grund av mina demoner.

”Det har alltid känts för jobbigt”

Som tur var tjatade Kims bror tillräckligt länge för att han skulle våga spela upp detta pianostycke för offentligheten.

– Han har tjatat på mig i flera år om att jag borde tänka på att vara sann mot mig själv och följa min instinkt gällande de saker jag har intresse och fokus för, oavsett vad det har varit. Men det har alltid känts för jobbigt, säger han och fortsätter:

– Trots rädslan, oron och min extrema prestationsångest så insåg jag att det bara fanns två val för mig egentligen: att antingen så spelar jag in detta och gör mitt bästa eller så kommer jag att tyna bort här hemma.

Till slut bestämde sig Kim för att ta steget och spela in en musikvideo baserat på musiken från filmen Beauty and the beast i Frösö kyrka. Videon hann inte ligga ute länge förrän den hade blivit en viral succé.

Har fått mejl från hela världen

Människor från hela världen har lyssnat och beundrat Kims talang.

– Det är fortfarande svårt att förstå. Jag trodde endast att en mindre skara ”Disney-fans” skulle titta. Istället har jag fått hundratals meddelanden från hela världen så det var en oerhörd överraskning. Det känns väldigt bra att kunna skänka glädje till andra på det här sättet. Det får mig givetvis att tro mer på mig själv och känna glädje.

I skrivande stund har videon två miljoner visningar. Kommer du fortsätta spela upp din musik för allmänheten?

– Ja det är förstås min önskan. Att det jag skapar även har betydelse för andra än mig själv gör att jag vill fortsätta dela min musik med andra. Den här positiva responsen från så många har bekräftat för mig att det verkligen är värt att kämpa på.