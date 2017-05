Trump dyr att bevaka – ytterligare 120 miljoner till säkerhet





WASHINGTON. Säkerheten kring Trump–familjen kostar mer än för många av de tidigare presidentfamiljerna.

Kongressen väntas därför skjuta till ytterligare 120 miljoner dollar för ökade säkerhetsutgifter uppger New York Times.

– Framöver måste vi diskutera om det är lämpligt att presidenten fakturerar skattebetalarna för resor till sin privata klubb, säger demokraten Ted Deutch till tidningen.

Att heta Donald Trump kostar.

I alla fall om man ska se till de ökade kostnaderna kring honom och familjen Trumps säkerhet både före och efter valet i november förra året.

Kongressen väntas nu därför skjuta till mer än 120 miljoner dollar, motsvarande drygt 1 miljard kronor, i extrapengar för att täcka de eskalerande kostnaderna som går till att skydda Trump-familjen och Trump Tower.

Pengarna är en del i det tvåpartiavgiftsavtal, så kallade bipartisan, som väntas röstas igenom den här veckan.

Dyr livsstil kostar

Enligt New York Times – som kommit över uppgifterna om de extra tilläggen – speglar de enorma kostnaderna det som krävs för att skydda livsstilen hos Trump och hans familj och tidningen konstaterar även att Trump-familjen är betydligt dyrare i drift än många andra presidentfamiljer.

Ungefär hälften av pengarna, nästan 60 miljoner dollar, har öronmärkts för Secret Service, den amerikanska federala polisorganisationen som ansvarar för presidentens och vicepresidentens livvaktsskydd.

Merparten av pengarna kommer att gå till att skydda presidenten under resor samt till säkerheten i Trump Tower i New York, där USA:s första dam Melania och sonen Barron bor.

Säkerhetstjänsten ansvarar även för skyddet av Trumps resterande familj – i form av barnen Ivanka, Tiffany, Eric och Donald Trump Jr, som ofta är på resande fot, både på jobb– och privata semesterresor.

Bekostar semesterresor

Bland annat har säkerhetstjänsten behövt skydda de äldsta sönernas jobbresor till Vancouver och Dubai samt Ivankas skidsemester i Aspen i Colorado. Något som bland annat rört upp känslor hos demokraterna.

Ytterligare 60 miljoner kommer även att avsättas till lokala myndigheter som belastats med tyngre utgifter i samband med Trump-familjens närvaro på deras olika hemorter samt resor runtom i landet.

Bland annat inkluderar det polisavdelningarna i New York City och Palm Beach County i Florida, där Trump har sin lyxresort Mar-a-Lago.

I New York City, som haft de tyngsta kostnaderna sedan Trump valdes i november förra året, har man spenderat uppemot 300 000 dollar per dag mellan valdagen och invigningsdagen den 20 januari för att skydda Trump Tower och mellan 127 000 dollar och 145 000 dollar per dag sedan dess.

”Får tillbaka det de är skyldiga oss”

I Florida har Palm Beach County Sheriff's Office spenderat 60 000 dollar per dag i övertid när Trump var i stan. Trump har besökt sin lyxresort totalt sju gånger sedan invigningsdagen och tillbringar totalt 25 dagar där.

Ersättningen till de lokala myndigheterna har av många setts som en lättnad, även om de menar att den på sikt kan visa sig vara otillräcklig.

– Vi får helt enkelt tillbaka vad de är skyldiga oss. Detta är goda nyheter för vår stad och för de hårt arbetande poliserna som står inför en aldrig tidigare skådad säkerhetsutmaning, sa New Yorks borgmästare Bill de Blasio om beslutet.

”Olämpligt av presidenten”

Dock finns det dem som är betydligt mer kritiska.

Ted Deutch, ledamot för demokraterna i USA:s representanthus, är också tacksam för att skattebetalarna nu inte behöver betala för notan, men poängterar samtidigt att avtalet bara är en tillfällig lösning, då ersättningen bara gäller för utgifter som uppstår före 30 september, vilket innebär att kongressen med stor sannolikhet måste ta upp frågan igen.

– Detta är ett viktigt steg men framöver måste vi diskutera om det är lämpligt att presidenten fakturerar skattebetalarna för resor till sin privata klubb, säger Deutch till New York Times.

