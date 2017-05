Drottning Elizabeths make Philip går i pension – vid 96

Personal vid det brittiska hovet blixtinkallades till möte vid 03-tiden i natt.

Efter vilda spekulationer i sociala medier om anledningen till det plötsliga mötet, kom hovet på torsdagsförmiddagen med besked:

Drottningens make prins Philip, 96 i juni, pensionerar sig i höst från alla offentliga uppdrag.



























Personal från det brittiska hovet kallades under natten till London från arbetsplatser i hela landet. Anledningen var att de under torsdagsmorgonen skulle bli informerade av lord Chamberlain, det brittiska hovets personalchef, och en av drottningens närmaste män, Christopher Geidt.

Inte ens de mest uppsatta inom personalen fick information om vad som väntade. Flera källor uppgav för Daily Mail att beslutet i natt är ”oerhört ovanligt”.

– Möten som berör hela hovets personalstyrka sker från gång till annan, men att det kallas till ett så här i elfte timmen är oerhört ovanligt och indikerar att något stort kommer att delges, säger en källa.

Vilda spekulationer

Personal från de kungliga slotten Windsor och Sandringham blev ombedda att komma, precis som personal från skotska Balmoral.

Den plötsliga inkallelsen ledde till vilda spekulationer i sociala medier. Människor befarade att ett dödsfall inträffat inom det brittiska kungafamiljen. Ett rykte som gick så långt att tidningen The Sun – av misstag – under en kort tid publicerade en artikel med rubriken ”Prince Philip dead at 95, how did the Duke of Edinburgh die, etc etc”.

Redan tidigt på torsdagsmorgonen gjorde hovet därför ett offentligt uttalande där de uttryckte att det inte fanns någon anledning att oroa sig.

Prinsen går i pension

Strax efter klockan 11, svensk tid kom så det offentliga kungörandet från det brittiska hovet: Drottning Elizabeths make, prins Philip , 95, väljer i höst att dra sig tillbaka från sina uppdrag och åtaganden. Prinsen, som också är hertig av Edinburgh, kommer att fullfölja alla hittills schemalagda uppdrag, men inte åta sig några nya.

Prinsen är i dag aktiv i cirka 780 olika organisationer och kommer att fortsätta att associeras med dem. Dock kommer han bara att ta vissa uppdrag då och då, när han kan och vill.

Hertigen och drottning Elizabeths make sedan 70 år, fyller 96 år den 10 juni.

May tackar å landets vägnar

Storbritanniens premiärminister Theresa May har gjort ett offentligt uttalande där hon tackar prinsen för hans år i tjänsten.

” Å hela landets vägnar, vill jag uttrycka min djupaste tacksamhet och lyckönskningar till Hans Kungliga Majestät, hertigen av Edinburgh, efter dagens offentliggörande att han kommer att dra sig tillbaka”, löd meddelandet.

Frispråkig prins

Prins Philip har under sitt mycket långa arbetsliv blivit känd över hela världen för sitt något ocensurerade språk. Detta har ibland skapat stora rubriker och upprört människor. Men många britter uppskattar också att drottningens man är lite mer avslappnad och inte passar sig för att dra ett skämt. Även om många av hans uttalanden inte direkt varit helt politiskt korrekta.

FAKTA Bland prinsens grodor ”Brittiska kvinnor kan inte laga mat” (Storbritannien, 1966) ”Jag förklarar den här grejen öppnad, vad det nu är” (Kanada, under ett uppdrag, 1969) ”Åh nej, jag kommer få en hemsk sjukdom” (Australien, svar till en person som erbjöd prinsen att klappa en koala, 1992) ”Du är för tjock för att bli astronaut” (till en liten pojke som berättade för prinsen att han vill åka till rymden, 2001) Källa: Daily Mail, The Telegraph Läs mer

