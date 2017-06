Terroristen medverkade i jihadist-film på brittisk tv

Khuram Butt medverkade i en dokumentär om jihadister i Storbritannien – dessutom hade grannar och vänner slagit larm om hans radikalisering.

Underrättelsetjänsten började utreda mannen 2015.

– Det fanns inga uppgifter som indikerade att den här attacken planerades, säger biträdande polischef Mark Rowley.

Flera brittiska medier rapporterar om att polisen varnats för åtminstone en av de tre terrorister som sköts ihjäl efter attacken i London .

Khuram Shazad Butt, 27, som uppges ha varit bosatt i Barking i östra London och haft pakistanskt ursprung, ska enligt tidigare uppgifter ha fångat polisens intresse efter att han försökt radikalisera barn i en park.

En vän till mannen ska även ha slagit larm om mannens intresse för islamistfilmer på Youtube.

Enligt Telegraph spanade polisen på en misstänkt cell där angriparna tros ha ingått bara veckorna före dådet.

Medverkade i dokumentär – om jihadister

Under måndagen rapporterade bland annat The Guardian och Daily Mail att Butt dessutom ska ha medverkat i en dokumentär om jihadister i Storbritannien. Filmen heter ”Jihadis next door” och sändes i fjol på brittiska Channel 4.

Han pekas ut som en av flera män som ber framför en flagga i Regents park under ledning av en känd extremist. Flera medier uppger att det skulle röra sig om en IS-flagga, något som inte verkar stämma då den bland annat saknar den vita cirkeln som terrorsekten använder.

Enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp bär flaggan den muslimska trosbekännelsen, shahada.

– Det är inget märkligt eller konstigt med det. Den används ofta i olika sammanhang. Ibland förväxlas olika flaggor då de kan vara ganska lika, säger Ranstorp.

Polischef: Kommer väckas frågor om vad vi visste

Polischefen Cressida Dick ville tidigare under måndagen inte kommentera om någon av attentatsmännen fanns på polisens radar sedan tidigare.

– Det kommer utan tvekan att väckas frågor om vi visste något om individerna, vad vi visste och vad det betydde, sa hon i en intervju med Sky news.

Senare gick polisen ut med två av de tre männens identiteter. I samband med det bekräftade biträdande polischef Mark Rowley att Khuram Shazad Butt var känd hos myndigheterna. Underrättelsetjänsten MI5 började utreda mannen 2015.

– Det fanns inga uppgifter som indikerade att den här attacken planerades och utredningen prioriterades därefter, säger Rowley.

Den andra identifierade gärningsmannen är 30-årige Rachid Redouane.

Enligt irländska public service-kanalen RTE s ka han ha burit en irländsk id-handling när han sköts ihjäl. Han ska inte ha funnits på den irländska polisens radar.

Redouane uppges ha marockanskt och libyskt ursprung.

Brittisk polis utreder om mannen vid något tillfälle ska ha rest till Syrien, skriver Sky news.