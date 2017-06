Brand i industrilokal – kraftig rökutveckling

Det brinner i en industrilokal på Bruttovägen i Järfälla och explosioner har hörts där innifrån. Rökutvecklingen är kraftig och röken syns lång väg. Räddningstjänsten varnar nu för den tjocka röken och uppmanar närboende att gå in och stänga dörrar och fönster.





Strax före 14.00 kom larmet om vad som enligt polisen är en fullt utvecklad brand i en industrilokal i Järfälla , norr om Stockholm. Räddningstjänsten och polis är på plats. Räddningstjänsten arbetar med att få kontroll över branden.

– Det är en tvåvånings industrifastighet där det lagras batterier som det brinner i. Det är kraftig rökutveckling, säger räddningsoperatör Anette Becklin.

Varnar för röken

I nuläget finns det inga uppgifter om att någon ska ha skadats i samband med branden. Räddningstjänsten varnar nu för den kraftiga röken och uppmanar allmänheten i Viksjö att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

– Det är en cocktail av saker som brinner och vi kan inte göra en kemisk bedömning på exakt vad det är. Plast, gummi, you name it. När det blir tillräckligt varm brinner till och med metallen. Uppmaningen för de som bor, verkar och vistas i närheten är att de håller sig borta från att inandas röken, säger Roger Steffen på Storstockholms brandförsvar.

Räddningstjänsten har ryckt ut med ett 50-tal brandmän för att bekämpa elden.

– Prognosen är lagd ungefär 5 timmar innan vi har det under kontroll, säger Roger Steffen.

”Kommer att brinna ned”

Strax innan 16.00 pågår släckningsarbetet fortfarande. Räddningstjänsten gick inledningsvis in i byggnaden för att släcka, men har sedan fått backa ut igen.

– Vi försökte göra ett invändigt angrepp, men sedan tilltog branden så mycket att det blev fara för brandmännens eget liv så vi har backat ut folk därifrån, säger Roger Steffen.

Polisen meddelade 15.10 via sin hemsida att räddningstjänsten på plats bedömer att hela byggnaden förmodligen kommer att brinna ned.

Enligt polisen ska personalen som arbetar i den brinnande lokalen ha evakuerats, liksom personalen i flera närliggande företagslokaler.

Hört explosioner

Vittnen till branden rapporterar att explosioner hörts innifrån byggnaden, något som bekräftas som möjligt av polisens ledningscentral.

– Det kan nog stämma att de hört explosioner. Någonting har antagligen exploderat där inne men jag vet inte exakt vad det kan vara för någonting, säger Anna Westberg på polisens ledningscentral.

Hon varnar även allmänheten för att komma nära branden.

– Det har varit en del folk på plats och varit nyfikna, men de borde verkligen inte vara där, säger hon.

I nuläget vet man fortfarande inte vad som orsakat branden.