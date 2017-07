Kraftig brand i flerfamiljshus i Södertälje

En brand rasade i ett bostadshus i Södertälje.

Kraftiga lågor slog ut från övervåningen.

En stor brandstyrka bekämpade branden och lyckades tillslut få kontroll över elden.

– Vi jobbar nu med eftersläckning, säger Per Tilander, operativ chef vid Södertörns brandförsvarsförbund.

Lågorna från flerfamiljshuset på Nygatan i Södertälje upptäcktes under en polispatrullering strax innan klockan 18.

Flera brandstationer och ambulanser larmades till platsen.

– Vi får arbeta med vårt höjdfordon, och vi kommer att ta oss in via trapphuset också, insatsen har precis börjat, sa Per Tilander, operativ chef vid Södertörns brandförsvarsförbund, under räddningsinsatsen.

Allmän farlig vårdslöhet

Det förelåg spridningsrisk men räddningstjänsten lyckades snabbt få över branden. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det funnits en gasoltub på platsen som man var orolig för.

– Branden är släckt, och branden var på takterassen och altanen med viss spridningen till en träfasad. Man gör nu efterkontroller så att det inte finns glödbränder någonstans, säger Per Tilander.

Ingen person ska ha skadats.

Brandorsaken är i nuläget oklar, men polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.