Väderfighten i Sverige – här avgörs sommartemperaturen

En kamp mellan öst och väst – och högt och lågt – kommer att utspela sig i Skandinavien i veckan. Utgången blir fullständigt avgörande för helgens vädertemperatur.

– Det är väldigt små skillnader som kommer att avgöra, säger Nitzan Cohen, meteorolog på Foreca, till Aftonbladet.

Det är en kamp mellan ett högtryck och ett lågtryck som kommer att utspela sig under torsdagen eller fredagen. Lågtrycket, som kommer från Kanada, kommer att svepa in över Nordatlanten för att möta ett högtryck som just nu håller på att byggas upp.

Mötet kommer att vara avgörande för helgens temperaturer.

– Det sker över Sverige , över Skandinavien, och det är det som gör att det blir så spännande, säger Nitzan Cohen, meteorolog på Foreca , till Aftonbladet.

Fullständigt avgörande

Ett högtryck kan beskrivas som ett slagas ”luftberg”, skriver SMHI, och om det aktuella högtrycket vinner den här fighten kan Sverige vänta sig varma vindar, direkt från medelhavet.

– Om högtrycket från öster är tillräckligt nära, kommer det att strömma upp varmluft direkt från medelhavet, säger Nitzan Cohen.

Det är en effekt av att låg- och högtrycken möts, vilket skapar en våg norrut.

Förutsättningen för att värmen ska komma till Sverige är att lågtrycket hålls över Nordatlanten.

– Det är väldigt små skillnader som kommer att avgöra om vi i stället får lågtrycket över Skandinavien. Då är högtrycket borta även den här gången, säger Nitzan Cohen.

Hoppet lever

Även om högtrycket skulle förlora väderkampen lever hoppet om högsommarvärme vidare, menar meteorologen.

Historiskt sett är chanserna goda att augusti bjuder på sol och värme efter en period av ostadigt väder.

– Vi har en del exempel med somrar som varit ostadiga i juni och juli, och även maj, då det har kunnat bli mer högtrycksbetonat i augusti. Det hände till exempel, 1996, 2004 och 2015, säger Nitzan Cohen.

Men, som vanligt med vädret, är utgången osäker.

Den som vill maximera sina solchanser kan ge sig norrut. Det finns nämligen en joker i väderleken: Tornedalen. Trots osäkra prognoser i övrigt är det stor sannolikhet för sol i det området under nästa vecka.