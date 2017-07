Farligt tro att IS är besegrat















Efter förlusten av Mosul är det frestande att tro att Islamiska staten är besegrad.

Förra gången världen ansåg att den begravt den islamistiska terrorismen dök IS upp som en obehaglig överraskning på scenen.

En dyrköpt läxa som världen gör klokt i att lära sig av.

Före och efter: IS-kontrollerade områden 2016 – nu

Grafik: Fredrik Persson

Den gången, från 2007 och några år framöver, betalade USA sunnimuslimska milisgrupper i norra Irak för att slåss mot al-Qaida . Det var grupper som tidigare varit lojala med den avrättade diktatorn Saddam Hussein och därför före uppgörelsen med USA stod på al-Qaidas sida.

Följden blev att al-Qaida kraftig försvagades. Den irakiska grenen var mer eller mindre utrotningshotad och ansågs av USA som besegrad. Ett skäl till att president Obama beslöt att dra tillbaka de amerikanska trupperna i slutet av 2011.

Tidigare samma år inleddes den arabiska våren som ledde fram till inbördeskrig i Syrien. Resterna av irakiska al-Qaida beslöt sig för att som en del av sin överlevnadsstrategi delvis flytta sin verksamhet till Syrien där de bytte namn till Islamiska staten för Irak och levanten, Isis.

Perfekt mylla

Syriens kaos var en perfekt myllan för Isis. Där kunde de växa sig starka utan att USA eller övriga västvärlden tog någon notis förrän terrorgruppen i en plötslig blixtoffensiv la under sig stora delar av norr Irak och östra Syrien, däribland miljonstaden Mosul.

Terroristerna som USA trodde att de besegrat i Irak hade förvandlat sig till en regelrätt armé på runt 30 000 man. Innan västvärlden hunnit hämta sig från chocken utropade Isis ett kalifat av det erövrade territoriet, utsåg Raqqa till huvudsatd och bytte namn till IS.

Det har tagit den USA-ledda koalitionen nästan tre år att ta tillbaka de ockuperade delarna av Irak. Fortfarande återstår slutstriden om Raqqa som kan visa sig bli lika svår och blodig som återerövrandet av Mosul som tog mer än ett halvår.

Slagfält

Men att IS tid som samhällsbyggare är över innebär inte att gruppen är besegrad. Det läxan borde vi ha lärt oss av den korta nutidshistoria som jag precis beskrivit.

IS kommer fortfarande att försöka sprida sin radikalt islamistiska ideologi som går ut på att islam ska erövra och styra världen. När de inte längre kan använda kalifatet som försäljningsargument kommer de att intensifiera terrorn för att nå sitt mål.

Motgångarna på slagfältet och det förlorade kaliftatet gör IS mindre attraktivt för radikala muslimer i Europa men det finns redan tusentals sympatisörer och anhängare runtom i Västeuropa.

Undervärderat

USA verkar konstant har undervärderat gruppens numerär. När IS inledde sin offensiv sommaren 2014 hette det att gruppen hade 10 000 man till sitt förfogande. Strax därefter gick CIA ut med bedömningen att det handlade om 30 000 man. När säger USA att 60 000 IS-krigare dödats sedan i juni 2014.

Ändå finns det uppenbarligen kvar tusentals man som strider för IS och långt fler sympatisörer. Sannolikt fler än västvärlden vill erkänna.

Under sin glansperiod var det många islamistiska terrorgrupper som svor trohet till IS, bland annat i Egypten, Filippinerna och Nigeria. IS har fortfarande ett avsevärt stöd i ett antal länder där staten är svag, exempelvis Libyen. Därför är det inte osannolikt att IS kan hitta nya tillflyktsorter.

Mer terror

I de många anhängarna i Västeuropa har gruppen en viktig tillgång. I takt med de militära motgångarna har vi de senaste månaderna sett en upptrappning av attentat i bland annat Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Slagfältet har delvis flyttats från Mellanöstern till Europa.

IS fördel är att många terrordåd utförs av anhängare på egen hand utan att organisationen centralt är inblandad i planeringen. Man har decentraliserat terrorn.

Cirkeln är på väg att slutas. IS, som bildades som en utbrytning ur al-Qaida, är på väg att åter bli en traditionell terrorgrupp. Kanske får vi så småningom se ett samgående mellan al-Qaida och IS.

Oavsett är varken IS eller den islamistiska terrorn besegrade ens när kalifatet är krossat.

