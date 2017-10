Nobelpristagaren: Tror mina grannar tänkte att jag var en seriemördare

✓ Föddes den 8 november 1954 i Nagasaki i Japan.

✓ Familjen flyttade till Storbritannien när Ishiguro var fem år gammal, och det var först som vuxen han åter besökte sitt födelseland.

✓ Ishiguro har studerat engelska och filosofi och avlade kandidatexamen vid University of Kent år 1978 och en master vid University of East Anglia 1980.

✓ Han debuterade 1982 med romanen "Berg i fjärran" som liksom uppföljaren "Konstnär i den flytande världen", 1986, utspelar sig i hans födelsestad Nagasaki, några år efter andra världskriget.

✓ Hans mest kända roman "Återstoden av dagen" från 1989 blev även till film där Anthony Hopkins spelade rollen som den plikttrogne butlern Stevens.

✓ Övriga romaner översatta till svenska är "Den otröstade" från 1996, "Vi som var föräldralösa" 2000, "Never let me go" 2005, "Nocturner: fem berättelser om skymning och musik" 2010 och "Begravd jätte" från 2016.

✓ Ishiguro är inte bara författare, han är även samhällsdebattör och skrev i samband med brexit-omröstningen om sin önskan om en andra omröstning för att få klarhet i exakt hur Storbritannien ska lämna EU.

✓ Ishiguro blev brittisk medborgare 1982 och bor idag i London med sin fru Lorna MacDougall och dottern Naomi.

Källa: Svenska akademin, TT.