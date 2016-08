Man dödad av vältande truck på jobbet

Mannen ska ha klämts under en truck som välte.

Olyckan inträffade enligt polisen på ett industriföretag i Vrigstad i Sävsjö kommun under lördagen. Under arbetstid har en man hamnat under en truck.

– Trucken har vält över en man i 60-årsålder och det har tyvärr gått så illa att hans liv inte gick att rädda, säger Claes Ottosson, vakthavande befäl vid Jönköpingspolisen.

Anhöriga har underrättats om dödsfallet och händelsen kommer ny utredas som en arbetsplatsolycka.