Flera döda i attack mot kristet område Pakistan

Fyra självmordsbombare stormade in i ett kristet område nära staden Peshawar i nordvästra Pakistan på fredagsmorgonen, svensk tid.

Säkerhetsstyrkor öppnade eld mot angriparna, och fyra av dem avled. En självmordsbombare tog sig in i en kyrka på området. Ingen person befann sig dock där vid tillfället.

Hyllar säkerhetsstyrkorna

Förutom självmordsbombarna avled ytterligare en person i attacken. General Raheel Sharif, arméchef i Pakistan, berömde säkerhetsstyrkornas insats. Enligt honom var det tack vare deras snabbhet som angreppet kunde begränsas.

Grep IS-anhängare

Ingen grupp har än så länge tagit på sig ansvaret för det inträffade. Misstankarna riktas dock mot terrorsekten IS. Under torsdagen grep pakistans militär 309 personer som uppges ha kopplingar till extremistgruppen. Myndigheterna befarar att IS försöker expandera i landet. LÄS OCKSÅ PLUS ”De vill vara hjältar i en svartvit värld”