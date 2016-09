Bedragare försökte lura Anne - med falskt PayPal-kvitto

Kontrollera avsändarens e-postadress. Om adressen slutar på något annat än ”@paypal.se”, ”@paypal.com” eller ”@e.paypal.se” kan du vara säker på att det är ett falskt mejl.

Klicka inte på länkar i mejl för att logga in på ditt PayPal-konto. Logga alltid in på ditt PayPal-konto genom att öppna ett nytt webbläsarfönster och skriva in www.paypal.se istället för att klicka på en länk i ett mejl.

Kontrollera ditt PayPal-konto.

Logga in på ditt konto för att titta på dina transaktioner. Om du t.ex. ska sälja något och inte kan se betalningen där – då ska du inte skicka varan.

Källa: PayPal