Ny utredning av Macchiariniskandalen klar - KI ansvariga

Karolinska institutet kan inte helt frias från ansvar för operationerna på Karolinska universitetssjukhuset där kirurgen Paolo Macchiarini gav tre patienter syntetiska luftstrupar. Det visar en extern utredning som presenteras på måndagen. Dessutom anställdes Macchiarini, och fick sin anställning förlängd, under olämpliga former. – Jag har aldrig sett maken till dåliga referenser, säger utredaren Sten Heckscher under presskonferensen.