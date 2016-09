Orkanen Newton slår till mot Mexikos kust

Under måndagskvällen ökade den tropiska stormen Newtons vindstyrka till 145 kilometer i timmen och nådde därmed orkanstyrka enligt den amerikanska vädermyndigheten National Hurricane Center.

En klass-1 varning utfärdades när orkanen var cirka 200 kilometer söder-sydost om städerna Cabo San Lucas och San José del Cabo på halvön Baja California i Mexiko.

I samband med detta beordrade de mexikanska myndigheter skolor att stänga och inrättat skyddsrum uppger AP.

På tisdagsmorgonen nådde orkanen Cabo San Lucas och fortsatte därefter inåt landet med oförminskad styrka. Vid lunchtid befann sig orkanen cirka 85 kilometer nordväst om staden.

Kraftiga skyfall väntas

I samband med detta utökades den tidigare orkanvarningen till att även omfatta fastlandskusten vid Californiaviken.

Myndigheterna varnar även för att Newton kan orsaka kraftiga skyfall.

Redan under måndagen började myndigheter att evakuera invånare från de låglänta områdena och öppnade även 18 skyddsrum på skolor i de två orterna samt 38 stycken på andra platser i delstaten.

Båtägare drog även upp sina fiskebåtar från vattnet och företagare spikade brädor och plywood-skivor över fönster i Cabo San Lucas, som 2014 drabbades av den kraftiga orkanen Odile, den värsta som drabbat Baja California. Flera hotell kollapsade och över 130 personer skadades.

"Stanna inomhus"

Omkring 14 000 turister var på måndagskvällen kvar i Los Cabos då flera flyg ställts in. Turisterna uppmanas att stanna inomhus på hotellen.

– Det viktigaste är att stanna hemma. Om något kräver att du måste gå ut, ta då skydd med din familj, säger Carlos Godinez, talesperson för delstaten Baja California Sur.

Dock fanns det ingen anledning att bunkra upp enligt myndigheterna.

– Det finns tillräckligt med mat och bränsle de närmsta 20 dagarna, säger Arturo de la Rosa Escalante, borgmästare i Los Cabos till AP.

Los Cabos-polisen har ändå stationerats utanför flera köpcenter för att se till så att dessa inte plundras, vilket skedde efter orkanen Odile.

Väntas fortsätta norrut

Tidigare under måndagen orsakade Newton ett kraftigt skyfall i den mexikanska staden Uruapan i delstaten Michoacán de Ocampo. Runt 100 personer evakuerades från sina hem och flera bostäder skadades rapporterade stadsstyrelsen. Vissa vägar blockerades även av översvämningar och i granndelstaten Guerrero evakuerades människor med helikopter. Inga dödsfall har dock rapporterades i någon stat.

Newton väntas under tisdagen att dra upp längs med halvön och nå Californiaviken under tisdagskvällen. Prognosen från National Hurricane Center visar att den troligtvis kommer fortsätta norrut och vidare till södra Arizona där den utvecklas till en tropiskt storm under onsdagskvällen. Vissa delar av Arizona och även New Mexiko kan drabbas av kraftiga regnoväder under onsdag och torsdag enligt National Hurricane Center.