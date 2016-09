En av de dödligaste somrarna i Chicago på årtionden

Det gör storhelgen till den dödligaste under en av de därtill dödligaste somrarna som staden upplevt på decennier, rapporterar AP.

13 personer har skjutits ihjäl i Chicago, Illinois, under den gångna långhelgen, som avslutades med Labour Day på måndagen.

USA:s president Barack Obamas och även tv-stjärnan Oprah Winfreys hemstad Chicago har under helgen – och hittills i år – präglats av brutalt och dödligt våld.

Polismyndigheten i den amerikanska delstaten i norra USA uppger enligt tidningen Chicago Tribune att 65 personer sköts, varav 13 dog, under den amerikanska långhelgen. Enligt nyhetsbyrån AP fanns bland dessa en gravid kvinna, som födde ett nästan fullgånget barn efter att ha blivit skjuten i magen.

Kvinnans hälsotillstånd beskrevs på tisdagen fortfarande som kritiskt. Hur barnet mår är i nuläget oklart.

Svarta siffror

Detta innebär 488 registrerade dödskjutningar i Chicago i år – vilket överstiger de 481 mord som inträffade hela förra året. Och enligt Chicago Tribunes sammanställning ska det totala antalet döda rentav uppgå till 512 tidig tisdagsmorgon.

Nästan 230 mord inträffade under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Bara under den senare månaden rapporterades 90 mord, vilket gör augusti till den dödligaste i Chicago sedan juni 1996, skriver AP.

Polischefen: ”Ett samhällsproblem”

Polisen misstänker att de senaste skjutningarna är relaterade till hämnduppgörelser i samband med gängbråk. Många gånger sker det enligt polischefen Eddie Johnson i fattiga områden där ”människor utan hopp gör de här sakerna”.

– Det är inte ett polisproblem, det är ett samhällsproblem, säger Eddie Johnson enligt Chicago Tribune, och tillägger att polisen beslagtagit 6 000 illegala vapen i år.

Enligt TT dödades under första halvåret i år 2 801 personer i amerikanska storstäder, en ökning från 2 435 under samma period förra året. New York är däremot ett undantag. Där har sommaren varit den säkraste på över 20 år, uppger polisen enligt AFP.