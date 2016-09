Kraftig brand i bostadshus

Under morgonen bröt en kraftig brand ut i ett bostadshus i Vallentuna.

Larmet om branden i centrala Vallentuna inkom vid 05.30-tiden på onsdagsmorgonen.

Huset som branden startade i är ett tre våningar högt flerfamiljshus. Räddningstjänsten uppger att det rör sig om en utvecklad brand.

– Det ska ha börjat brinna på en altan och spridit sig vidare i huset, säger Jarmo Carlsten, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.

Söker saknad person

Efter ungefär en timme hade räddningstjänsten branden under kontroll. Under morgonen evakuerades boende ur huset och rökdykare tog sig in för att söka igenom fastigheten.

– En person saknas i nuläget. Det är inte bekräftat att personen ska vara kvar i huset men vi har inte lyckats komma i kontakt, säger Jarmo Carlsten.

Uppgifter om smäll

I samband med branden kom det in rapporter om minst en hög smäll.

– Det är någon som har ringt in och sagt att man hört det. Men vad det skulle bero på vet vi inte ännu. Det kan ha varit en ruta som gått eller vad som helst, säger Jarmo Carlsten.

Räddningstjänsten hade inledningsvis inga uppgifter om personskador.