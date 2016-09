Minst två döda efter Newtons framfart

Under onsdagen väntas orkanen fortsätta in mot fastandet och vidare mot den amerikanska Arizona.

Orkanen Newton drog under tisdagsmorgonen in över den mexikanska västkusten och slog hårt mot turistorterna.

Orkanen Newton dundrade under tisdagsmorgonen in med full styrka över halvön Baja California på den mexikanska västkusten. I området ligger bland annat de populära turistorterna Cabo San Lucas och San José del Cabo i kommunen Los Cabos. Enligt den amerikanska vädermyndigheten National Hurricane Center nådde Newton vindstyrkor på 40 meter per sekund och tusentals turister sökte skydd på hotellen, som är byggda för att kunna motstå orkaner. Detta efter att den kraftiga orkanen Odile drabbade området 2014 och skadade 130 personer.

Omkring 1 500 personer sökte sig även till de skyddsrum som upprättats på bland annat skolor i området.

Två döda fiskare

Senare hittades två kroppar på en strand. De ska troligtvis ha tillhör en fiskebesättning på fem personer vars båt förstördes i orkanen, meddelade chefen för hamnen i La Paz.

Båten hade lämnat hamnen i Ensenada och var på väg till Mazatlan.

Den mexikanska marinen söker även efter de tre saknade.

De materiella skadorna ska ha varit begränsade och förutom en del uppslitna träd och växter,har även telefonledningar och plåttak i fattigare områden slitits bort i de kraftiga vindarna. Även fönster har krossats.

Under onsdagen väntas ovädret nå Mexikos fastland och sedan dra vidare mot den amerikanska delstaten Arizona, då som en tropisk storm.