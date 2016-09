Ikväll visas nya Iphone

Varje gång det är dags blir det samma ståhej runt om i världen.

Med rykten och spekulationer i veckor och månader innan.

Där har elektronikjätten Apple onekligen lyckats.

”Snabbare och bättre”

Många har väntat i spänning och följer eventet i Bill Graham Civic Center live, via Apple.

Höjdpunkten i kvällens stora presentation är förstås den nya Iphone 7, årets uppdaterade modell av Apples smarta mobil.

– Det har inte ryktats om några större förändringar, säger Aftonbladets teknikexpert Peter Pettersson, som förstås kommer att följa kvällens event.

– Den kommer att bli snabbare och bättre, men frågan är hur mycket snabbare och bättre, säger han.

Redan nu vet världen att nya Iphone kommer att ha samma form och storlek som tidigare – eftersom fodraltillverkarna redan har fått måtten.

– Men bildskärmen kommer att gå längre ut mot kanten, så att den blir större utan att själva telefonen blir det.

”Så få hål som möjligt”

Andra nyheter väntas bli att minsta lagringsutrymmet blir 32 gigabyte istället för 16, en kamera med dubbla linser – och inget hörlursuttag.

– Tillverkaren vill ha så få hål som möjligt för att slippa service och sånt, säger Peter Pettersson.

Istället får man lyssna i hörlurarna via Bluetooth eller koppla in dem i laddningsuttaget, via en adapter.