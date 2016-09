Clinton och Trump drabbade samman i en första tv-strid

Presidentkandidaterna hade en halvtimme vardera på sig att övertyga väljarna om varför just hen är rätt person att bli USA:s nästa president och överbefälhavare för den amerikanska militärmakten.

Hillary Clinton och Donald Trump möttes i natt i en första direktsänd tv-debatt under ledning av NBC News .

Ett av presidentvalets stora frågor är USA:s säkerhet och försvar och det är därför naturligt att nationell säkerhet står högt på agendan hos båda presidentkandidaterna. Men sakpolitiskt skiljer sig Hillary Clinton och Donald Trump kraftigt åt när det kommer till utrikespolitiken.

I natt frågades både Clinton och Trump ut om hur de tänker sköta landets militära resurser i ett överbefälhavarforum under ledning av och direktsänt i tv-kanalen NBC.

Clinton grillad om e-posthantering

Först ut att svara på frågor inför veteraner och tjänstemän var Demokraternas Hillary Clinton.

Hon försökte försäkra väljarna om att hon varit försiktig i sin hantering av sekretessbelagda uppgifter, med hänvisning till den privata e-postserver hon kritiserats hårt för att ha använt sig av under sin tid som utrikesminister.

Clinton upprepade att det var ”ett misstag” och att hon ”absolut inte kommer göra det igen”.

– Jag ursäktar det inte, svarade Clinton NBC:s programledare Matt Lauer.

”Sätter inte marktrupper i Syrien”

Utöver det fick Demokraternas presidentkandidat frågor om hur staten bättre kan ta hand om krigsveteraner, hennes beslutsfattande under Irakkriget, vilken roll USA bör ha i Syrienkriget samt hennes utrikespolitik över lag, vilken en del kritiker kallar hökaktig.

– Vi kommer aldrig någonsin igen att placera marktrupper i Irak och vi sätter inte marktrupper i Syrien, slog Clinton fast.

Efter hennes halvtimme i rampljuset äntrade Donald Trump kort därpå scen, Republikanernas kandidat som i flera månader framhållit sig själv som en vän av USA:s krigsveteraner.

Trump har upprepade gånger kritiserat Hillary Clinton för att ha stöttat invasionen av Irak och kallat det för dåligt omdöme från hennes sida. Något han upprepade även i natt. Dessutom sa han sig ha varit ”emot” Irakkriget från allra första början, trots att han de facto stöttade invasionen en månad innan den amerikanska kongressen tog beslutet om att gå in i landet, skriver CNN.

”Jag har en stor chans att vinna”

Donald Trump frågades också ut om hur han ska bekämpa terrorgruppen IS, som han sagt att han ska ”bomba sönder” men inte velat gå in på exakt hur han slutligen ska besegra. Redan innan nattens utfrågning presenterade fastighetsmiljardären under ett tal på Union League i Philadelphia, Pennsylvania, dock något som kan liknas vid en plan:

– Jag ska samla mina toppgeneraler och ge dem en enkel instruktion: De får 30 dagar att ta fram en plan för krossa Islamiska staten. De nationer som delar vårt mål kommer bli våra vänner i det här uppdraget, sa Trump, enligt NBC News.

Ett uttalande han fick skarp kritik för, bland annat av den pensionerade generalen Mark Herting, som kallade den ”barnslig”.

Frågades ut om IS-plan

När Donald Trump grillades under nattens överbefälhavarforum frågade programledaren Matt Lauer honom om detta är planen som han inte har velat delge – att han ska be någon annan om deras plan.

– Jag har en stor chans att vinna (presidentvalet). Om jag vinner vill jag inte sprida ut till fienden vilken plan jag har, svarade Trump och tillade senare:

– Jag kanske älskar planen som generalerna kommer tillbaka med. Kanske gillar jag en kombination av min plan och generalernas plan eller generalernas plan.

Matt Lauer konfronterade honom då med ett tidigare uttalande om att han vet mer om IS än de militära ledarna varpå han svarade att det säkert kommer sitta andra generaler på posterna när han är överbefälhavare.

Den 26 september kommer Clinton och Trump återigen att äntra samma scen, för första gången samtidigt. Detta i den första presidentdebatten som hålls i Hofstra University i Hempstead, New York.