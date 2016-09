Stopp i tågtrafiken norr om Stockholm

Under torsdagskvällen var det totalstopp i tågtrafiken mellan Häggvik-Rotebro efter att en lastbil kört in i en bro på Sollentunavägen i Rotebro norr om Stockholm.

Under torsdagseftermiddagen körde en lastbil in i en järnvägsbro på Sollentunavägen i Rotebro norr om Stockholm. Då händelsen kan ha haft påverkan på bron, stoppades all tågtrafik på sträckan i väntan på inspektion.

– Det är totalstopp i tågtrafiken just nu och en inspektör är på väg dit just nu för att undersöka bron. Förhoppningsvis får vi snart besked att vi kan släppa på trafiken igen, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket vid 17-tiden.

Ett befarat brofel

Felet påverkar samtlig tågtrafik som färdas på sträckan mellan Häggvik - Rotebro. Fjärrtåg Stockholm -Uppsala/Gävle/Falun, SL pendeltåg Märsta/Uppsala - Södertälje Centrum samt Arlanda Express kommer därför att drabbas av förseningar.

SL:s pendeltåg trafikerar inte heller sträckan Häggvik - Rotebro tills vidare utan kommer att vända i Häggvik och Rotebro.

På Trafikverkets hemsida uppger man att orsaken är ett befarat brofel och att reparatör beräknas vara på plats runt 17.15-tiden på torsdagseftermiddagen.

Inga ersättningsbussar

Men enligt Henrik Palmér presskontakt på trafikförvaltningen och SL kommer inspektionen att dröja längre.

– Då besiktningsmannen själv har transporterat sig i den vanliga trafiken har även han fastnat och därför tar det nu längre tid innan han är på plats.

Då Stockholmståg, som trafikerar sträckan för SL:s räkning, fått beskedet att inspektören skulle ha varit på plats tidigare, har man därför inte satt in några ersättningsbussar. Därmed får resenärerna i nuläget försöka ta sig vidare själva.

– Problemet är att det är en besvärlig plats för resenärerna att ta sig vidare på då det inte går några bussar längs med spåren, Henrik Palmér och fortsätter:

– Vår förhoppning är att besiktningsmannen ska kunna vara på plats så fort som möjligt och godkänna bron så att vi kan släppa på trafiken igen.

"Det är katastrof"

Aftonbladet har pratat med flera personer som vittnar om hundratals människor som nu inte kan komma hem.

– Det är totalt kaos här. Jag har aldrig sett så mycket folk. Det var som på festival, säger ögonvittnet David Calmhede.

Även 16-åriga Asila Yousofzai hamnade mitt i kaoset vid busstationen i Häggvik.

– Jag åkte från Sollentuna och alla var tvungna att stiga av i Häggvik. Det var typ 500 personer som stod och väntade på bussarna som bara körde förbi oss då de redan var fulla med folk. Det var katastrof.

Asila har därför gått vidare till en annan busstation som ligger mycket längre bort. Hon berättar att informationen varit mycket knapphändig.

– Vi har inte fått någon information alls mer än att vi får vänta på bussarna.

Förseningar hela kvällen

Vid 18.15-tiden meddelade Trafikverket att tågtrafiken på sträckan var igång igen men att det kommer innebära stora förseningar för samtliga tåg samt en del inställda avgångar.

– För pendeltågstrafiken tar det nog en timme innan de är ikapp men för fjärrtågen och de andra som ska längre ut kommer nog förseningarna att pågå hela kvällen. Men tågen går, och det är det viktigaste, säger Katarina Wolffram.

Var bron skadad?

– Det var nog inget större fel då man inte hade släppt på trafiken så fort i så fall. Från att inspektören var på plats gick det nämligen förhållandevis fort till att bron öppnades igen.