Vädrar oro för Trump-seger

Frågorna kring Donald Trump koncentrationsspann, inkonsekventa beteende och temperament har duggat allt tätare i takt med att det amerikanska presidentvalet närmar sig och hans avstånd till motkandidaten Hillary Clinton krympt i opinionsmätningarna.

I några av de senaste mätningarna leder Trump just nu över Clinton, och i andra är det tvärtom. I Real Clear Politics sammanställning av de senaste opinionsmätningarna ligger tv-profilen och fastighetsmagnaten i skrivande stund endast några procentenheter bakom sin motståndare, med 42,6 mot Clintons 45,6.

Oroade tidigare medarbetare

Politiska experter, motståndare och flertalet personer inom det republikanska toppskitet har länge och väl ifrågasatt hans kompetens, förmåga att faktiskt kunna styra landet och bli betrodd med att sitta som överbefälhavare för den amerikanska militärmakten.

Nu börjar även personer som stått Donald Trump nära att fråga sig hur det hela ska gå vägen, skriver nyhetssajten Politico.

Bland dessa finns bland annat Jack O'Donnell, chef på ett av Trumps casino i Atlantic City, New Jersey, under 1980-talet. Han har berättat att ett möte med Trump brukade vara i omkring tio till femton minuter och att han hade en särskilt utarbetad strategi för att tala med honom, som kunde liknas vid en verbal snabbspolningsknapp.

– Han brukade prata om något i fem minuter och sedan byta ämne. Jag tror inte att han har förmågan att lyssna, har O’Donnell sagt.

Och när det kommer till Trump som president?

– Ärligt talat, det är ett skrämmande scenario för mig.

Barbara Res, projektledare för Trump Tower och vice ordförande för Trump Organization under tidigt 90-tal, är en annan som vittnar om hans stora svårigheter att hålla sig fokuserad.

”Slutet på vår civilisation”

Även Tony Schwarts, som spökskrev Trumps bästsäljande business-biografi ”The Art of the Deal” från 1987, har de senaste månaderna vädrat sin oro. Efter att i 30 år hållit tyst om att han skrev boken har han nu börjat tala om sin intensiva period i Trumps sällskap samt larmat om de egenskaper och den totala oförmågan att koncentrera sig som han anser presidentkandidaten besitter.

– Om han hade behövt briefas om en kris i ”The Situation Room”, är det omöljligt att tänka sig att han skulle behålla uppmärksamheten en längre stund, sa Tony Schwartz nyligen i en intervju i The New Yorker, och menade att han bidragit till att sätta ”läppstift på en gris”.

– Jag tror verkligen att om Trump vinner och får kärnvapenkoderna, finns det en stor risk att det leder till slutet på vår civilisation.

Schwartz har också sagt att om han vinner kommer det Ovala rummet att styras av en person ”som har samma uppmärksamhetsförmåga som en 9-åring med ADHD”.

– Jag tror definitivt att han har koncentrationsvårigheter, säger författaren Michael D’Antonio, som nyligen kom ut med en biografi om Trump och minns hur frustrerad han blev över fastighetsmagnatens svårigheter att fokusera och lyssna.

– Det betyder inte att han inte är riktigt smart, det betyder bara att han inte är i sitt esse när han ombeds fundera längre kring något.

Trumps motstridiga uttalanden

Donald Trump själv har inte direkt bidragit till att stilla oron.

Han har tidigare sagt till reportrar från Washington Post att han inte gillar att läsa långa rapporter utan ”vill ha det kort”. Genom åren har Trump också diskuterat frågan. Inte helt överraskande är svaren något inkonsekventa och ibland direkt motstridiga.

– Ja, jag menar, jag har ett koncentrationsspann som är så långt som det måste vara, sa Trump i en intervju med Time förra året.

”Mitt koncentrationsspann är kort”, deklarerade han dock i sin bok ”Surviving at the top” från 1990, enligt Politico. Och i ”Think like a billionaire” från 2004 hävdar han rentav att ”de flesta flesta framgångsrika människor har kort uppmärksamhetsförmåga”.