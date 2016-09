Ett dygn efter fredsplanen: 82 döda i Syrien

Ny bok: Så fritogs gravida svenska flickan från IS

Under nio månader satt den 15-åriga svenskan fången hos IS med ett ständigt dödshot över sig. Frivilliga YPG-soldaten Jesper Söder avslöjar nu i en ny bok hur ett fritagningsförsök misslyckades i oktober förra året, samt hur han själv kontaktades av Säpo och blev en bricka i spelet för att få henne fri. – Under min tid vid fronten höll jag kontakt med Säpo och med hennes familj.